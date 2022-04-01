В Украине вскоре возобновят движение авто по важной международной трассе

Ряд населенных пунктов на трассе М-06 освобождены и после зачистки и разминирования покинувшие их жители смогут вернуться домой.

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Движение транспорта на участке международной дороги М-06 Киев-Чоп между Киевом и Житомиром могут возобновить в скором времени. Об этом заявил Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона #UAРазом.

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По его словам, это стало возможным благодаря освобождению от российских захватчиков ряда прилегающих к трассе населенных пунктов. Жители этих городов и сел смогут вернуться домой после зачистки и разминирования территории.

[ + – ] На трассе взорван мост в районе Стоянки Фото: zhitomir.info

"Очень много населенных пунктов освобождено, но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, когда не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения, тогда все процедуры по зачистке, разминированию проведем, и люди смогут зайти в свои населенные пункты", — заявил Александр Павлюк.

Он также отметил, что хотя российские войска и проводят перегруппировку и часть из них покидают Украину для восстановления боеспособности, но в области все еще остается мощная их группировка, сдерживающая украинские войска.

"Мы наблюдаем большое перегруппирование российских войск, огромные колонны идут в сторону России, это колонны больше сотни машин каждая. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится на киевском направлении. Пока она была замаскирована …, ее не так было видно. Сейчас мы понимаем, с какой силой столкнулись. Но эта сила достаточно быстро потеряла боеспособность…, поэтому большинство подразделений выводится для восстановления боеспособности", — подчеркнул глава Киевской ОВА.

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Следует отметить, что на трассе Киев-Житомир взорван мост в районе Стоянки. Очевидно будет организован объезд.

Ранее Фокус рассказывал, что на трассе близ Бородянки Киевской области автомобили поехали через минное поле, не дожидаясь саперов.