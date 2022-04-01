В Україні незабаром відновлять рух авто по важливій міжнародній трасі

Низка населених пунктів на трасі М-06 звільнені й після зачистки і розмінування мешканці, які залишили їх, зможуть повернутися додому.

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Рух транспорту на ділянці міжнародної дороги М-06 Київ-Чоп між Києвом і Житомиром можуть відновити незабаром. Про це заявив Глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону #UAРазом.

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За його словами, це стало можливим завдяки звільненню від російських загарбників низки прилеглих до траси населених пунктів. Жителі цих міст і сіл зможуть повернутися додому після зачистки та розмінування території.

[ + – ] На трасі підірвано міст поблизу Стоянки Фото: zhitomir.info

"Дуже багато населених пунктів звільнено, але говорити про це можна буде тільки тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, коли не будуть вести вогонь мінометні підрозділи, тоді всі процедури із зачистки, розмінування проведемо, і люди зможуть зайти до своїх населених пунктів", — заявив Олександр Павлюк.

Він також зазначив, що хоча російські війська і проводять перегрупування і частина з них залишають Україну для відновлення боєздатності, але в області все ще залишається потужне їхнє угруповання, яке стримує українські війська.

“Ми спостерігаємо велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть у бік Росії, це колони понад сотня машин кожна. За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне та величезне угруповання знаходиться на київському напрямку. Поки воно було замасковане…, його не було так видно. Зараз ми розуміємо, з якою силою зіткнулися. Але ця сила досить швидко втратила боєздатність…, тому більшість підрозділів виводиться для відновлення боєздатності", — наголосив голова Київської ОВА.

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Варто зазначити, що на трасі Київ-Житомир підірвано міст поблизу Стоянки. Очевидно, буде організовано об'їзд.

Раніше Фокус розповідав, що на трасі поблизу Бородянки Київської області автомобілі поїхали через мінне поле, не чекаючи на саперів.