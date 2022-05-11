Россияне занялись наркобизнесом под Херсоном: оккупанты высаживают плантации конопли

Местным коллаборантам обещают процент с продажи наркотиков и должности в так называемых администрациях региона.

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Российские силы в Херсонской области курируют создание плантаций конопли на оккупированных территориях с целью продажи. Об этом во вторник, 10 мая, в своем Facebook сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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По словам чиновника, организовать наркобизнес оккупанты решили в Геническом районе Херсонской области. Помогают им в этом местные коллаборанты, которым в качестве вознаграждения российские оккупационные власти обещают процент от прибыли и должности в так называемых региональных администрациях.

"Собственно, это примерно все, что может дать Херсонской области русский мир кроме памятников советской эпохи, террора и дефицита всего", — подытожил Соболевский.

Напомним, ранее оккупационные власти Херсонской области решили вернуть герб региона времен Российской империи, на котором изображен двуглавый орел. Так называемый заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов также сообщил, что "администрация" региона также будет стремиться включить его в состав РФ и раздать российские паспорта местным жителям.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий на юге Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в экономическое пространство России.

Тем временем российские военные стянули ракетные комплексы на север Крыма — к границе с Херсонской областью — для атаки украинских позиций.