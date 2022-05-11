Росіяни зайнялися наркобізнесом під Херсоном: окупанти висаджують плантації конопель

Місцевим колаборантам обіцяють відсоток із продажу наркотиків і посади в так званих адміністраціях регіону.

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Російські сили в Херсонській області займаються створенням плантацій конопель на окупованих територіях із метою продажу. Про це у вівторок, 10 травня, у своєму Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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За словами чиновника, організувати наркобізнес окупанти вирішили в Генічеському районі Херсонської області. Допомагають їм у цьому місцеві колаборанти, яким як винагороду російська окупаційна влада обіцяє відсоток від прибутку та посади в так званих регіональних адміністраціях.

"Власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області російський світ, крім пам'ятників радянської епохи, терору та дефіциту всього", — підсумував Соболевський.

[ + – ] Пост Юрія Соболевського

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Херсонської області вирішила повернути герб регіону часів Російської імперії, на якому зображений двоголовий орел. Так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації області Кирило Стремоусов також повідомив, що "адміністрація" регіону також прагнутиме включити його в склад РФ і роздати російські паспорти місцевим жителям.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ розглядає можливість включення захоплених територій на півдні України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх до економічного простору Росії.

Водночас російські військові стягнули ракетні комплекси на північ Криму — до кордону з Херсонською областю — для атаки українських позицій.