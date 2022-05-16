Украина уже имеет свой аналог "Моссада", совершающий диверсии в России, — Геращенко

Советник главы МВД связал "саморазрушение" мостов и железнодорожных путей в РФ с деятельностью специального украинского подразделения.

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У Украины уже есть свой аналог израильской спецслужбы "Моссад" — доказательством этому являются случаи диверсий на территории РФ на фоне полномасштабной войны. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в понедельник, 16 мая, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Отвечая на вопрос Гордона, появится ли в Украине свое подразделение наподобие "Моссада", Геращенко заверил, что в его понимании "такое подразделение уже есть" и наблюдать результаты его работы можно уже сегодня.

"Мы не заявляем об этом публично. Даже Израиль об этом не заявляет. Но мы видим, как участились взрывы газа, как участились поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской области, Курской области, по которым идет подвоз танков и топлива для снабжения российской группировки войск на Донбассе", — сказал советник главы МВД.

При этом Геращенко допустил, что украинский аналог "Моссада" работал и до начала полномасштабной войны РФ против Украины, однако сегодня есть вероятность, что такое подразделение начнет действовать "на полную мощность".

"Людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов — очень много. Это те, кто потеряли своих боевых товарищей, те кто потеряли членов своих семей… Поэтому я скажу, что я не завидую очень многим русским, которые пришли сюда убивать людей", — добавил советник министра.

Также Геращенко указал, что украинская разведка ранее публиковала данные российских военных, которые совершали военные преступления в Украине, в том числе авианалеты на Чернигов, Киев, Харьков и другие города.

"Дальше это будет дело будущего", — заверил советник главы МВД.

Что такое "Моссад"?

"Моссад", или "Ведомство разведки и специальных задач" — национальная разведывательная служба Израиля, которая специализируется на проведении операций под прикрытием или контртеррористической деятельности. Деятельность ведомства не регулируется законом Израился и работает исключительно под юрисдикцией премьер-министра страны.

Одной из самых известных операций "Моссада" является похищение Адольфа Эйхмана, который отвечал во время Второй мировой войны за "окончательное решение еврейского вопроса". Также известно, что служба ответственна за ликвидацию всех участников теракта, совершенного во время Олимпиады в Мюнхене в сентябре 1972 года.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя взрывы в приграничных с Украиной областях РФ, заявил, что российские регионы начали изучать понятие "демилитаризация", которым руководство государство-агрессора описывало свое полномасштабное вторжение.

Также мы писали о том, как за несколько недель неизвестные привели в негодность железнодорожные пути в районах Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областей.

Ранее Фокус сообщал о диверсиях и на территории Беларуси — там партизаны разрушили часть железнодорожной инфраструктуры, чтобы замедлить переброску российской военной техники для участия в полномасштабной войне против Украины.