Україна вже має свій аналог "Моссаду", який здійснює диверсії в Росії, — Геращенко

Радник голови МВС пов'язав "саморуйнування" мостів і залізничних колій у РФ із діяльністю спеціального українського підрозділу.

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Україна вже має свій аналог ізраїльської спецслужби "Моссад" — доказом цього є випадки диверсій на території РФ на тлі повномасштабної війни. Про це в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону в понеділок, 16 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Відповідаючи на запитання Гордона, чи з'явиться в Україні свій підрозділ на кшталт "Моссаду", Геращенко запевнив, що в його розумінні "такий підрозділ уже є", і спостерігати результати його роботи можна вже сьогодні.

"Ми не заявляємо про це публічно. Навіть Ізраїль про це не заявляє. Але ми бачимо, як почастішали вибухи газу, як почастішали поломки залізниць, як самі собою руйнуються мости в Білгородській області, Курській області, по яких іде підвіз танків і палива для постачання російського угруповання військ на Донбасі", — сказав радник голови МВС.

При цьому Геращенко припустив, що український аналог "Моссаду" працював і до початку повномасштабної війни РФ проти України, проте сьогодні є ймовірність, що такий підрозділ почне діяти "на повну потужність".

"Людей, які хочуть знищувати російських бандитів і ворогів, дуже багато. Це ті, хто втратив своїх бойових товаришів, ті, хто втратив членів своїх сімей... Тому я скажу, що я не заздрю дуже багатьом росіянам, які прийшли сюди вбивати людей", — додав радник міністра.

Також Геращенко зазначив, що українська розвідка раніше публікувала дані російських військових, які вчиняли воєнні злочини в Україні, зокрема авіанальоти на Чернігів, Київ, Харків та інші міста.

"Далі це буде справа майбутнього", — запевнив радник голови МВС.

Що таке "Моссад"?

"Моссад" або "Відомство розвідки та спеціальних завдань" — національна розвідувальна служба Ізраїлю, яка спеціалізується на проведенні операцій під прикриттям або контртерористичною діяльністю. Діяльність відомства не регулюється законом Ізраїлю та працює виключно під юрисдикцією прем'єр-міністра країни.

Однією з найвідоміших операцій "Моссаду" є викрадення Адольфа Ейхмана, який відповідав під час Другої світової війни за "остаточне вирішення єврейського питання". Також відомо, що служба відповідає за ліквідацію всіх учасників теракту, скоєного під час Олімпіади в Мюнхені у вересні 1972 року.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вибухи в прикордонних з Україною областях РФ, заявив, що російські регіони почали вивчати поняття "демілітаризація", яким керівництво держава-агресора описувало своє повномасштабне вторгнення.

Також ми писали про те, як за кілька тижнів невідомі зробили непридатними залізничні колії в районах Брянської, Орловської, Смоленської та Курської областей.

Раніше Фокус повідомляв про диверсії і на території Білорусі — там партизани зруйнували частину залізничної інфраструктури, щоб уповільнити перекидання російської військової техніки для участі в повномасштабній війні проти України.