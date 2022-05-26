Засеяли почти 1,5 млн гектара: Полтавская область закончила посевную кампанию

По словам главы ОВА Дмитрия Лунина, засеяны 100% запланированных площадей. Работники трудились днем и ночью, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги.

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Аграрии в Полтавской области завершили посевную кампанию, несмотря на опасность обстрелов, воздушные тревоги и другие проблемы военного времени. Об этом написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

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Работники сельхозпредприятий, по его словам трудились в полях за двоих днем и ночью, потому что от них зависит продовольственная безопасность страны.

"Область, как и обещала, все выполнила в соответствии с запланированными объемами и вовремя. Это важная победа", – оценил он результаты посевной.

В Полтавской области, по информации Лунина, посеяли 1402,6 тыс. гектар сельхозкультур или 100% запланированных под посев площадей. Ранних зерновых и зернобобовых посеяли 91,9 тыс. гектар, подсолнечника – 384,2 тыс. гектар, сахарной свеклы – 20,2 тыс. гектар и ярового рапса – 800 гектар.

Фермеры смогли высадить 54,2 тыс. гектар картошки, 2,5 тыс. гектар гречки, 5,4 тыс. гектар пшена, 621,6 тыс. гектар кукурузы и 122,1 тыс. гектар сои.

"Главное впереди – вырастить и собрать урожай. Уверен, что Полтавщина и с этими задачами справится, как с посевной кампанией", – заключил глава ОВА.

Посевная компания — успехи Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что заявил к середине мая фермеры засеяли яровыми культурами более 10 млн гектаров. По его оценке, это весьма успешный показатель.

По программе госгарантий украинские аграрии получили 15,4 млрд гривен, а по всем программам им выплатили 27 млрд гривен. Все деньги пошли на помощь более чем 10 тыс. аграриям, уточнил глава правительства.

[ + – ] Украинское зерно воруют российские оккупанты

Отметим, что российские захватчики воруют украинское зерно на временно оккупированных территориях. Процесс вывоза попал на кадры американских спутников – зерно доставили в Крым, а в порту Севастополя его ждали два сухогруза.

На проблему воровства зерна ВС РФ обратил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он призвал Москву разрешить Украине вывезти зерно по морю для помощи странам, которые зависят от украинских продуктов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко предложил обмен: войска РФ разблокируют украинские порты, в Черном море, но после этого ЕС и США отменят некоторые санкции. США эту перспективу не приняли, в Госдепе заявили, что уже раньше слышали "пустые обещания России".