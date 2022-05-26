Засіяли майже 1,5 млн гектара: Полтавська область закінчила посівну кампанію

За словами голови ОВА Дмитра Луніна, засіяно 100% запланованих площ. Працівники працювали вдень і вночі, попри обстріли та повітряні тривоги.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Аграрії на Полтавщині завершили посівну кампанію, попри небезпеку обстрілів, повітряні тривоги та інші проблеми воєнного часу. Про це написав у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Працівники сільгосппідприємств, за його словами, працювали в полях за двох вдень і вночі, бо від них залежить продовольча безпека країни.

"Область, як і обіцяла, все виконала відповідно до запланованих обсягів і вчасно. Це важлива перемога", — оцінив він результати посівної.

У Полтавській області, за інформацією Луніна, посіяли 1402,6 тис. гектарів сільгоспкультур або 100% запланованих під посів площ. Ранніх зернових та зернобобових посіяли 91,9 тис. га, соняшника — 384,2 тис. га, цукрових буряків — 20,2 тис. га та ярого ріпаку — 800 га.

Фермери змогли висадити 54,2 тис. гектарів картоплі, 2,5 тис. гектарів гречки, 5,4 тис. гектарів пшона, 621,6 тис. гектарів кукурудзи та 122,1 тис. гектарів сої.

"Головне попереду — виростити та зібрати врожай. Упевнений, що Полтавщина і з цими завданнями впорається, як із посівною кампанією", — підсумував голова ОВА.

Посівна компанія — успіхи України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше говорив, що заявив до середини травня фермери засіяли ярими культурами понад 10 млн гектарів. За його оцінкою, це дуже вдалий показник.

За програмою держгарантій українські аграрії отримали 15,4 млрд гривень, а за всіма програмами їм виплатили 27 млрд гривень. Усі гроші пішли на допомогу понад 10 тис. аграріям, уточнив глава уряду.

[ + – ] Українське зерно крадуть російські окупанти

Зазначимо, що російські загарбники крадуть українське зерно на тимчасово окупованих територіях. Процес вивезення потрапив на кадри американських супутників — зерно доставили до Криму, а в порту Севастополя на нього чекали два суховантажні машини.

На проблему крадіжки зерна ЗС РФ звернув міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Він закликав Москву дозволити Україні вивезти зерно морем для допомоги країнам, які залежать від українських продуктів.

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко запропонував обмін: війська РФ розблокують українські порти, в Чорному морі, але після цього ЄС та США скасують деякі санкції. США цієї перспективи не прийняли, у Держдепі заявили, що вже раніше чули "порожні обіцянки Росії".