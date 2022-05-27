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Украина Российско-украинская война

Оккупанты анонсировали вывоз украинского зерна через порт Скадовска (видео)

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Фото: Flickr | Россияне хотят вывозить украинское зерно через Скадовский порт

"Глава" местной администрации заявил, что россияне начнут вывозить урожай из Украины уже осенью, после того, как "доведут порт до ума".

Оккупационные "власти" города Скадовск Херсонской области хотят наладить вывоз украинского зерна через местный порт уже к осени этого года. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" сообщил так называемый глава администрации Скадовского района Сергей Швайко

Пособник оккупантов заявил, что после обретения Украиной независимости деятельность Скадовского порта якобы остановилась.

"Все было продано в течение нескольких лет. Порт перестал существовать как порт", — сообщил Швайко.

Так же "глава администрации" заверил, что оккупантам удастся "довести порт до ума" и "осенью можно будет загружать зерно и отправлять".

Отметим, что порт после развала Советского Союза полностью не прекращал свою деятельность, однако в последнее время он не был активным — в 2021 году гавань обработала 1,9 тыс. тонн грузов, в 2020 — 3,8 тыс. тонн. В 2014 году Скадовский порт резко потерял 80% грузооборота по сравнению с показателями предыдущего года, так как перевозчики не рисковали сотрудничать с предприятием из-за его опасной близости к оккупированным Россией территориям Украины, сообщал Ukrainian Shipping Magazine.

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Порт Скадовск

Напомним, 10 мая украинская разведка сообщила, что российские военные вывозят украинское зерно из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территорию оккупированного Крыма и в РФ.

Ранее американские журналисты показали спутниковые фото, на которых показано, как украинское зерно загружают на российские суда в Крыму.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона "вообще ни у кого не ворует", отвергнув обвинения в похищении зерна.