Оккупанты анонсировали вывоз украинского зерна через порт Скадовска (видео)

"Глава" местной администрации заявил, что россияне начнут вывозить урожай из Украины уже осенью, после того, как "доведут порт до ума".

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Оккупационные "власти" города Скадовск Херсонской области хотят наладить вывоз украинского зерна через местный порт уже к осени этого года. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" сообщил так называемый глава администрации Скадовского района Сергей Швайко

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Пособник оккупантов заявил, что после обретения Украиной независимости деятельность Скадовского порта якобы остановилась.

"Все было продано в течение нескольких лет. Порт перестал существовать как порт", — сообщил Швайко.

Так же "глава администрации" заверил, что оккупантам удастся "довести порт до ума" и "осенью можно будет загружать зерно и отправлять".

Отметим, что порт после развала Советского Союза полностью не прекращал свою деятельность, однако в последнее время он не был активным — в 2021 году гавань обработала 1,9 тыс. тонн грузов, в 2020 — 3,8 тыс. тонн. В 2014 году Скадовский порт резко потерял 80% грузооборота по сравнению с показателями предыдущего года, так как перевозчики не рисковали сотрудничать с предприятием из-за его опасной близости к оккупированным Россией территориям Украины, сообщал Ukrainian Shipping Magazine.

[ + – ] Порт Скадовск

Напомним, 10 мая украинская разведка сообщила, что российские военные вывозят украинское зерно из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территорию оккупированного Крыма и в РФ.

Ранее американские журналисты показали спутниковые фото, на которых показано, как украинское зерно загружают на российские суда в Крыму.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона "вообще ни у кого не ворует", отвергнув обвинения в похищении зерна.