Окупанти анонсували вивезення українського зерна через порт Скадовська (відео)

"Глава" місцевої адміністрації заявив, що росіяни почнуть вивозити врожай з України вже восени, після того, як "доведуть порт до ладу".

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Окупаційна "влада" міста Скадовськ Херсонської області хоче налагодити вивіз українського зерна через місцевий порт вже до осені цього року. Про це в коментарі російському агентству "РІА Новини" повідомив так званий голова адміністрації Скадовського району Сергій Швайко.

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Посібник окупантів заявив, що після здобуття Україною незалежності діяльність Скадовського порту нібито зупинилася.

"Все продали протягом кількох років. Порт перестав існувати як порт", — повідомив Швайко.

Також "глава адміністрації" запевнив, що окупантам вдасться "довести порт до пуття" і "восени можна буде завантажувати зерно і відправляти".

Зазначимо, що порт після розвалу Радянського Союзу повністю не припиняв своєї діяльності, проте останнім часом він не був активним — у 2021 році гавань обробила 1,9 тис. тонн вантажів, у 2020 — 3,8 тис. тонн. У 2014 році Скадовський порт різко втратив 80% вантажообігу проти показників попереднього року, оскільки перевізники не ризикували співпрацювати з підприємством через його небезпечну близькість до окупованих Росією територій України, повідомляв Ukrainian Shipping Magazine.

[ + – ] Порт Скадовськ

Нагадаємо, 10 травня українська розвідка повідомила, що російські військові вивозять українське зерно з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на територію окупованого Криму та РФ.

Раніше американські журналісти показали супутникові фото, на яких показано, як українське зерно завантажують на російські судна у Криму.

ЗІ свого боку заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що російська сторона "загалом ні в кого не краде", відкинувши звинувачення у викраденні зерна.