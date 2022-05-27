Окупанти анонсували вивезення українського зерна через порт Скадовська (відео)
"Глава" місцевої адміністрації заявив, що росіяни почнуть вивозити врожай з України вже восени, після того, як "доведуть порт до ладу".
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Окупаційна "влада" міста Скадовськ Херсонської області хоче налагодити вивіз українського зерна через місцевий порт вже до осені цього року. Про це в коментарі російському агентству "РІА Новини" повідомив так званий голова адміністрації Скадовського району Сергій Швайко.
Посібник окупантів заявив, що після здобуття Україною незалежності діяльність Скадовського порту нібито зупинилася.
"Все продали протягом кількох років. Порт перестав існувати як порт", — повідомив Швайко.
Також "глава адміністрації" запевнив, що окупантам вдасться "довести порт до пуття" і "восени можна буде завантажувати зерно і відправляти".
Зазначимо, що порт після розвалу Радянського Союзу повністю не припиняв своєї діяльності, проте останнім часом він не був активним — у 2021 році гавань обробила 1,9 тис. тонн вантажів, у 2020 — 3,8 тис. тонн. У 2014 році Скадовський порт різко втратив 80% вантажообігу проти показників попереднього року, оскільки перевізники не ризикували співпрацювати з підприємством через його небезпечну близькість до окупованих Росією територій України, повідомляв Ukrainian Shipping Magazine.
Нагадаємо, 10 травня українська розвідка повідомила, що російські військові вивозять українське зерно з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на територію окупованого Криму та РФ.
Раніше американські журналісти показали супутникові фото, на яких показано, як українське зерно завантажують на російські судна у Криму.
ЗІ свого боку заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що російська сторона "загалом ні в кого не краде", відкинувши звинувачення у викраденні зерна.