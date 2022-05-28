"Некоторые закупаются сильно впрок": "АТБ" ограничило продажу соли и сахара

В магазинах сети отпускают в одни руки не более 5 кг сахара и двух пачек соли, чтобы не допустить спекуляций.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В сети супермаркетов "АТБ-маркет" появились объявления, которые сообщают покупателям о введении ограничений на продажу соли и сахара: один человек может купить не более двух пачек соли и 5 кг сахара. Руководитель корпоративных коммуникаций "АТБ" Сергей Демченко заверил издание "Наше місто", что это временное явление.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы вынуждены были принять такое решение. Оно временное, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется, — сказал он. — Некоторые покупатели закупаются сильно впрок. Кроме того, есть и такие, которые покупают товар у нас, а потом перепродают втридорога, пользуясь паникой. Как только ситуация нормализуется, ограничения будут сняты".

[ + – ] В сети "АТБ" покупателей предупреждают о введении ограничений на продажу соли и сахара

Ранее сообщалось, что сеть "АТБ" еще в марте увеличила объем закупок соли у бахмутского завода, кроме того, компания нашла альтернативного поставщика в Турции. Правда, импортная соль будет стоить дороже отечественной, так как доставлять продукцию придется не морем, а по суше — через европейские страны.

Как писал Фокус, соль в Украине стремительно дорожает из-за роста импорта. По мнению экспертов, объем продукции, который производит солеварня в Дрогобыче, не покрывает потребности Украины. А крупнейший отечественный поставщик "Артемсоль" прекратил работу из-за постоянных обстрелов предприятия российскими оккупантами.

Известие о закрытии "Артемсоли" спровоцировало ажиотажный спрос на этот продукт. В соцсетях распространились фотографии из супермаркета "АТБ" в Мостисках Львовской области. На них видно, что 1 кг каменной соли производства "Артемсоль" стоит 95 грн, упаковка йодированной соли этого же производителя сейчас продается за 85 грн.