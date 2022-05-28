"Деякі закуповуються дуже про запас": "АТБ" обмежив продаж солі та цукру

У магазинах мережі відпускають в одні руки не більше 5 кг цукру та двох пачок солі, щоб не допустити спекуляцій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У мережі супермаркетів "АТБ-маркет" з'явилися оголошення, які повідомляють покупцям про введення обмежень на продаж солі та цукру: одна людина може купити не більше двох пачок солі та 5 кг цукру. Керівник корпоративних комунікацій "АТБ" Сергій Демченко запевнив видання "Наше місто", що це є тимчасовим явищем.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми змушені були ухвалити таке рішення. Воно тимчасове, поки ситуація з продовольчим ажіотажем і закупівлями не нормалізується, — сказав він. — Деякі покупці закуповуються сильно про запас. Крім того, є й такі, які купують товар у нас, а потім перепродують утридорога, користуючись панікою, — сказав він. — Як тільки ситуація нормалізується, обмеження буде знято".

[ + – ] У мережі "АТБ" покупців попереджають про введення обмежень на продаж солі та цукру

Раніше повідомлялося, що мережа "АТБ" ще в березні збільшила обсяг закупівлі солі у бахмутського заводу, крім того, компанія знайшла альтернативного постачальника в Туреччині. Щоправда, імпортна сіль коштуватиме дорожче за вітчизняну, бо доставляти продукцію доведеться не морем, а сушею — через європейські країни.

Як писав Фокус, сіль в Україні стрімко дорожчає через зростання імпорту. На думку експертів, обсяг продукції, який виробляє солеварня у Дрогобичі, не покриває потреби України. А найбільший вітчизняний постачальник "Артемсіль" припинив роботу через постійні обстріли підприємства російськими окупантами.

Звістка про закриття "Артемсолі" спровокувала ажіотажний попит на цей продукт. У соцмережах поширилися фотографії із супермаркету "АТБ" у Мостисьці Львівської області. На них видно, що 1 кг кам'яної солі виробництва Артемсіль коштує 95 грн, упаковка йодованої солі цього ж виробника зараз продається за 85 грн.