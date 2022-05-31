"Класические галлюцинации росСМИ": Подоляк ответил на заявления Кремля о нападении Польши

Советник главы ОП считает, что российская элита сама верит в собственную пропаганду, которая для них стала "любовницей".

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Советник главы Офиса президента отреагировал на слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что Польша якобы переходит к захвату украинских территорий на западе страны. Он назвал такие заявлениями классическими галлюцинациями российских СМИ. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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Чиновник считает, что российская политическая элита сама верит в собственную пропаганду, которая для них уже стала "любовницей", поэтому им тяжело объективно оценивать мир. Он заявил, что правда сейчас другая, а именно Россия захватывает территории Украины, массово убивает людей и уничтожает инфраструктуру.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", — написал он.

Напомним, 31 мая Николай Патрушев заявил, что Польша уже переходит к захвату западных территорий Украины. Российский чиновник утверждает, что западные партнеры Украины хотят использовать войну в стране в своих корыстных целях. В подтверждении своих слов он привел заявлении польского президента Анджея Дуды на встрече с Владимиром Зеленским, на котором он заявил, что границы между Украиной и Польшей фактически не будет.

Отметим, что это уже не первые такие заявления от России. 6 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша якобы угрожает территориальной целостности Украины. По его словам, в последние месяцы из Польши поступает враждебная риторика, которая несет угрозу для Киева

Кроме того, 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше нападением РФ. По его словам, Варшава должна забрать все вооружение у Киева и извинится за обливание красной краской российского посла. А для захвата Польши, по мнению Кадырова, хватит "шести секунд".