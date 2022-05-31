"Класичні галюцинації росЗМІ": Подоляк відповів на заяви Кремля про напад Польщі

Радник глави ОП вважає, що російська еліта сама вірить у власну пропаганду, яка для них стала "коханкою".

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Радник глави Офісу президента відреагував на слова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, що Польща нібито переходить до захоплення українських територій на заході країни. Він назвав такі заяви класичними галюцинаціями російських ЗМІ. Про це Подоляк написав у Twitter.

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Чиновник вважає, що російська політична еліта сама вірить у власну пропаганду, яка для них уже стала коханкою, тому їм важко об'єктивно оцінювати світ. Він заявив, що правда зараз інша, а саме Росія захоплює території України, масово вбиває людей та знищує інфраструктуру.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей іруйнує інфраструктуру", — написав він.

Нагадаємо, 31 травня Микола Патрушев заявив, що Польща вже переходить на захоплення західних територій України. Російський чиновник стверджує, що західні партнери України хочуть використати війну в країні у своїх корисливих цілях. На підтвердження своїх слів він навів заяву польського президента Анджея Дуди на зустрічі з Володимиром Зеленським, на якій він заявив, що кордону між Україною та Польщею фактично не буде.

Зазначимо, що це не перші такі заяви від Росії. 6 травня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Польща нібито загрожує територіальній цілісності України. За його словами, останніми місяцями з Польщі надходить ворожа риторика, яка несе загрозу для Києва.

Крім того, 25 травня глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив Польщі нападом РФ. За його словами, Варшава має забрати все озброєння у Києва та вибачитися за обливання червоною фарбою російського посла. А для захоплення Польщі, на думку Кадирова, вистачить "шість секунд".