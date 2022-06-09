Оккупанты РФ вынуждены пользоваться гривнами на юге Украины, — Центр сопротивления

По информации чиновников, жители оккупированных территорий сопротивляются переходу в "рублевую зону". Поэтому даже сейчас большинство товаров можно купить только за гривну.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Жители временно оккупированных районов на юге Украины отказываются принимать оплату за товары в рублях, поэтому российские солдаты вынуждены использовать гривны. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) — портал, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По данным авторов публикации, жители неподконтрольных украинскому правительству районов юга страны сопротивляются переходу в рублевую зону, инициированному оккупантами, из-за чего те вынуждены расплачиваться гривнами.

"Жители не воспринимают рубли как валюту, поэтому большинство товаров можно приобрести только за гривну", — говорится в материале.

Центр добавил, что местные предприниматели также массово отказываются работать по законодательству РФ, в связи с чем оккупационные власти вынуждены приглашать в регион предпринимателей из оккупированного Россией Крыма. Однако те опасаются полноценно разворачивать бизнес на юге Украины из-за контрнаступления украинских Вооруженных сил в Херсонской области.

В ЦНС отметили, что отказ жителей юга Украины принимать гривны "красноречиво свидетельствует о степени контроля" региона оккупантами. Также, по данным Центра, российские силы не смогли организовать там работу администраций. В частности, россиянам не хватает кадров, а местные жители отказываются сотрудничать с захватчиками.

Ранее Фокус подробно разбирался, зачем оккупанты пытаются ввести рубли в Херсонской области и к чему это может привести.

Также мы писали о том, как в Херсоне значительно выросли цены на продукты после перевода региона на рубли.