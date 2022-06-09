Окупанти РФ змушені користуватися гривнями на півдні України, — Центр спротиву

За інформацією чиновників, жителі окупованих територій пручаються переходу в "рубльову зону". Тому навіть зараз більшість товарів можна купити лише за гривню.

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Жителі тимчасово окупованих районів на півдні України відмовляються приймати плату за товари в рублях, тому російські солдати змушені використовувати гривні. Про це в четвер, 9 червня, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) — портал, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

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За даними авторів публікації, жителі непідконтрольних українському уряду районів півдня країни опираються переходу в рубльову зону, ініційованій окупантами, через що ті змушені розплачуватися гривнями.

"Жителі не сприймають рублі як валюту, тому більшість товарів можна придбати лише за гривню", — йдеться в матеріалі.

Центр додав, що місцеві підприємці також масово відмовляються працювати за законодавством РФ, у зв'язку з чим окупаційна влада змушена запрошувати до регіону підприємців з окупованого Росією Криму. Проте ті побоюються повноцінно розгортати бізнес на півдні України через контрнаступ українських Збройних сил у Херсонській області.

У ЦНС зазначили, що відмова жителів півдня України приймати гривні "промовисто свідчить про рівень контролю" регіону окупантами. Також, за даними Центру, російські сили не змогли організувати роботу адміністрацій. Зокрема, росіянам не вистачає кадрів, а місцеві жителі відмовляються співпрацювати із загарбниками.

Раніше Фокус докладно розбирався, навіщо окупанти намагаються запровадити рублі в Херсонській області і до чого це може призвести.

Також ми писали, як у Херсоні значно зросли ціни на продукти після переведення регіону на рублі.