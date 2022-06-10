Картину Примаченко, проданную за рекордную сумму, передали в Национальный худмузей (фото)

Работу "Квіти виросли коло четвертого блока", деньги с продажи которой ушли на нужды ВСУ, можно будет увидеть в музее после его открытия.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Картина Марии Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока", благодаря продаже которой на нужды Вооруженных сил передали 500 тысяч долларов, будет выставлена в Национальном художественном музее Украины в Киеве после его открытия. Работа передана туда покупателем из-за рубежа на хранение. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба музея в своем Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Картину… Марии Примаченко Национальный художественный музей Украины принял на ответственное хранение", — говорится в публикации.

В музее напомнили, что весной Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион, на котором продавалась работа известной украинской художницы, переданная из одной из семейных коллекций. В результате ее за полмиллиона долларов купил украинец, находящийся за границей. Семья Примаченко от роялти с продажи картины отказалась. Музей отметил, что 500 тыс. долларов — это самая большая сумма, за которую когда-либо покупали украинскую картину. На эти деньги фонд приобрел 125 бусов для нужд ВСУ.

Представители учреждения сообщили, что после открытия музей представит работу Примаченко в постоянной экспозиции и все желающие смогут ее увидеть.

"Пусть полотно выдающейся художницы будет еще одним символом единства украинцев во время испытаний", — говорится в посте.

Напомним, ранее на благотворительном аукционе, организованном для сбора средств на нужды украинских войск, продали вышиванку президента Владимира Зеленского. Покупатель отдал за нее 100 тысяч долларов.

Также мы писали о том, как "Укравтодор" продал известный дорожный указатель "Нах…, опять нах…, к России нах…" за 631 тысячу гривен. Вырученные средства, согласно задумке организатора аукциона, должны быть перечислены на специальный счет ВСУ.