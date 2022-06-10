Картину Примаченко, продану за рекордну суму, передали до Національного худмузею (фото)

Роботу "Квіти виросли коло четвертого блоку", гроші з продажу якої пішли на потреби ЗСУ, можна буде побачити у музеї після його відкриття.

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Картина Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блоку", завдяки продажу якої на потреби Збройних сил передали 500 тисяч доларів, буде виставлена у Національному художньому музеї України у Києві після його відкриття. Роботу передано туди покупцем з-за кордону на зберігання. Про це у п'ятницю, 10 червня, повідомила пресслужба музею у своєму Facebook.

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"Картину... Марії Примаченко Національний художній музей України прийняв на відповідальне зберігання", — йдеться у публікації.

У музеї нагадали, що навесні Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон, на якому продавалася робота відомої української художниці, яка була передана з однієї із сімейних колекцій. В результаті її за пів мільйона доларів купив українець, який перебуває за кордоном. Сім'я Приймаченко від роялті із продажу картини відмовилася. Музей зазначив, що 500 тис. доларів — це найбільша сума, за яку будь-коли купували українську картину. На ці гроші фонд придбав 125 бусів для потреб ЗСУ.

Представники установи повідомили, що після відкриття музей представить роботу Примаченко у постійній експозиції і всі охочі зможуть її побачити.

"Нехай полотно видатної художниці буде ще одним символом єдності українців під час випробувань", — йдеться у пості.

Нагадаємо, раніше на благодійному аукціоні, організованому для збирання коштів на потреби українських військ, продали вишиванку президента Володимира Зеленського. Покупець віддав за неї 100 тисяч доларів.

Також ми писали про те, як "Укравтодор" продав відомий дорожній знак "Нах…, знову нах…, до Росії нах…" за 631 тисячу гривень. Виручені кошти, згідно із задумом організатора аукціону, мають бути перераховані на спеціальний рахунок ЗСУ.