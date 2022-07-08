Бывший регионал Кивалов ездил в Молдову к соратнику патриарха Кирилла (фото)

По информации журналистов, экс-глава ЦИК с ректором Константином Громовенко выехали из Украины на автомобиле Toyota Land Cruiser. В резиденции митрополита всея Молдовы Владимира Сергей Кивалов был почти 6 часов.

Бывший глава Центральной избирательной комиссии Украины и нардеп-регионал Сергей Кивалов 17 июня в 7:33 утра выехал в Молдову через пункт пропуска Старокозаче. Об этом сообщили источники издания "Украинская правда" ("УП") в Госпогранслужбе Украины.

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Экс-политик ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser, его сопровождал ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко. Кивалов – президент этого ВУЗа, говорится в статье.

Кивалов и Громовенко 17 июня, по данным журналистов, приехали в Кишинев и остановились в гостинице Vispas Hotel Chisinau. В 16.00 за ними приехал микроавтобус с молдавскими номерами.

[ + – ] Кивалова забрал из гостиницы микроавтобус с молдавскими номерами

Издание пишет, что мужчины направились в резиденцию митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Кивалов был в митрополии почти 6 часов и вернулся в гостиницу ближе к полуночи.

А 18 июня у Кивалова брала интервью журналистка, на микрофоне была цифра "12". Журналисты не установили в какой страны вещает телеканал.

[ + – ] Кивалов в Молдове раздавал интервью

Собеседники в ГПСУ говорят, что 18 июня Кивалов и Громовенко вернулись в Украину через тот же пункт пропуска. У себя в Facebook бывший политик не упоминал о визите в Молдову и о встречах в Кишиневе. Православная церковь Молдовы не писала о приезде мужчин.

Источники "УП" в разведке считают, что Россия видит в Кивалове одного из возможных гауляйтеров, если удастся оккупировать Одессу.

Журналисты звонили Кивалову с просьбой дать комментарий, но он бросил трубку после того, как услышал вопрос о его поездке в Молдову.

Связи молдавского митрополита Владимира и патриарха Кирилла

Биография митрополита Владимира доступна на сайте русской православной церкви (РПЦ) московского патриархата. В августе 2000 году его выбрали постоянным членом священного синода РПЦ.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил митрополита орденом дружбы.

Митрополит 6 апреля делал заявление о полномасштабной войне в Украине – он не осудил действия оккупантов, назвал украинский и русский народы братскими и призвал к миру.

"Будем и дальше усердно молиться о том, чтобы на землю Украины вернулся мир, а братские народы нашли путь к примирению и взаимному прощению", – говорил священнослужитель.

В мае этого года Владимир посетил заседание священного синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла.

Журналисты "УП" ранее сообщали о выезде Кивалова из Украины за два дня до полномасштабной войны с Россией – 22 февраля авиарейсом "Киев – Лондон". В апреле Кивалова видели в пятизвездочном отеле в Дубае.

Только 16 мая Кивалов написал, что находится в Одессе на рабочем месте и осудил агрессию РФ.

"Меня спрашивают: осуждаю ли я агрессию Российской Федерации против Украины? Конечно, я ее осуждаю, как миллионы украинцев, и почти весь мир. А как можно спокойно реагировать, когда убивают наших граждан, разрушается инфраструктура, наносят сокрушительные удары по экономическому потенциалу Украины?" – спросил он

СБУ в 2015 году открыла против Сергея Кивалова уголовное дело за причастность к сепаратистским акциям. Он написал статью о формировании "конституции Одесчины".

Отметим, что Патриарх Кирилл находится под санкциями Канады и Великобритании.