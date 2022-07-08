Колишній регіонал Ківалов їздив у Молдову до соратника патріарха Кирила (фото)

За інформацією журналістів, ексглава ЦВК з ректором Костянтином Громовенком виїхали з України на автомобілі Toyota Land Cruiser. У резиденції митрополита всієї Молдови Володимира Сергій Ківалов був майже шість годин.

Колишній голова Центральної виборчої комісії України та нардеп-регіонал Сергій Ківалов 17 червня о 7:33 ранку виїхав у Молдову через пункт пропуску Старокозачі. Про це повідомили джерела видання "Українська правда" ("УП") у Держприкордонслужбі України.

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Експолітик їхав автомобілем Toyota Land Cruiser, його супроводжував ректор Міжнародного гуманітарного університету Костянтин Громовенко. Ківалов — президент цього ВНЗ, йдеться в статті.

Ківалов і Громовенко 17 червня, за даними журналістів, приїхали в Кишинів і зупинилися в готелі Vispas Hotel Chisinau. О 16:00 за ними приїхав мікроавтобус із молдавськими номерами.

[ + – ] Ківалова забрав із готелю мікроавтобус із молдавськими номерами

Видання пише, що чоловіки попрямували до резиденції митрополита Кишинівського та всієї Молдови Володимира. Ківалов був у митрополії майже 6 годин і повернувся в готель ближче до півночі.

А 18 червня в Ківалова брала інтерв'ю журналістка, на мікрофоні була цифра "12". Журналісти не встановили, у якій країні мовить телеканал.

[ + – ] Ківалов у Молдові роздавав інтерв'ю

Співрозмовники у ДПСУ кажуть, що 18 червня Ківалов і Громовенко повернулися в Україну через той же пункт пропуску. У себе у Facebook колишній політик не згадував про візит до Молдови та зустрічі в Кишиневі. Православна церква Молдови не писала про приїзд чоловіків.

Джерела "УП" у розвідці вважають, що Росія бачить у Ківалові одного з можливих гауляйтерів, якщо вдасться окупувати Одесу.

Журналісти дзвонили Ківалову з проханням дати коментар, але він кинув слухавку після того, як почув питання про його поїздку в Молдову.

Зв'язки молдавського митрополита Володимира та патріарха Кирила

Біографія митрополита Володимира доступна на сайті Російської православної церкви (РПЦ) московського патріархату. У серпні 2000 року його обрали постійним членом священного синоду РПЦ.

2019 року президент РФ Володимир Путін нагородив митрополита орденом дружби.

Митрополит 6 квітня робив заяву про повномасштабну війну в Україні — він не засудив дії окупантів, назвав український і російський народи братніми та закликав до миру.

"Надалі будемо старанно молитися про те, щоб на землю України повернувся мир, а братні народи знайшли шлях до примирення та взаємного прощення", — говорив священнослужитель.

У травні цього року Володимир завітав на засідання священного синоду РПЦ під головуванням патріарха Кирила.

Журналісти УП раніше повідомляли про виїзд Ківалова з України за два дні до повномасштабної війни з Росією — 22 лютого авіарейсом "Київ — Лондон". У квітні Ківалова бачили у п'ятизірковому готелі в Дубаї.

Лише 16 травня Ківалов написав, що перебуває в Одесі на робочому місці та засудив агресію РФ.

"Мене запитують: чи засуджую я агресію Російської Федерації проти України? Звичайно, я її засуджую, як мільйони українців і майже весь світ. А як можна спокійно реагувати, коли вбивають наших громадян, руйнується інфраструктура, завдають нищівних ударів по економічному потенціалу України?" — запитав він.

СБУ у 2015 році порушила проти Сергія Ківалова кримінальну справу за причетність до сепаратистських акцій. Він написав статтю про формування "конституції Одещини".

Зазначимо, що патріарх Кирило перебуває під санкціями Канади й Великобританії.