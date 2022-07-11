В Украину после освобождения Змеиного прибыли первые корабли для экспорта зерна (фото)

Бойцы ВС сопровождали суда, которые шли через устье Быстрое по Дунаю.

В Украину после освобождения от российских захватчиков острова Змеиный прибыли первые корабли, которые повезут зерно на экспорт. Об этом сообщили ВМС Украины на официальной странице в Фейсбуке.

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Ранее, из-за блокады гражданского судоходства, мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Теперь же Украина благодаря своим военным частично возобновила экспорт агропродукции речным путем.

К слову, использование для экспорта зерновых этого канала стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

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Напомним, ранее мы писали о том, что освобождение острова Змеиный позволит Украине использовать устье Дуная для экспорта зерна. Теперь суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, смогут использовать для транспортировки устье Быстрое.

Глубоководный судоходный канал Дунай — Черное море расположен в Одесской области и проходит по территории Дунайского биосферного заповедника. Длина судового хода по природным руслам рек составляет 172,36 км, протяженность искусственного морского подходного канала — 3,4 км. Решение о его строительстве приняли в 2004 г.

Также Фокус писал о том, что 4 июля командование ОК "Юг" заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. Общая стоимость потерянного оборудования и вооружения в СМИ оценивают в 920 млн долларов. В РФ уход со Змеиного назвали "шагом добровой воли".