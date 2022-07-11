В Україну після звільнення Зміїного прибули перші кораблі для експорту зерна (фото)

Бійці ЗС супроводжували судна, які йшли через гирло Бистре по Дунаю.

В Україну після звільнення від російських загарбників острова Зміїний прибули перші кораблі, які повезуть зерно на експорт. Про це повідомили ВМС України на офіційній сторінці у Фейсбуці.

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Раніше через блокаду цивільного судноплавства світовим компаніям із морського транспортування довелося використовувати канал Сулина, що призвело до накопичення великої кількості суден і значного перевантаження каналу.

Тепер Україна завдяки своїм військовим частково відновила експорт агропродукції річковим шляхом.

До речі, використання для експорту зернових цього каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних судів у південній частині нашої країни.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що визволення острова Зміїний дозволить Україні використати гирло Дунаю для експорту зерна. Тепер судна, що перевозять сільськогосподарську продукцію, зможуть використовувати для транспортування гирло Бистре.

Глибоководний судноплавний канал Дунай — Чорне море розташований в Одеській області та проходить через територію Дунайського біосферного заповідника. Довжина суднового ходу природними руслами річок становить 172,36 км, довжина штучного морського підхідного каналу — 3,4 км. Рішення про його будівництво ухвалили в 2004 р.

Також Фокус писав про те, що 4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціях. Загальну вартість втраченого обладнання та озброєння у ЗМІ оцінюють у 920 млн доларів. В РФ відхід зі Зміїного назвали "кроком доброї волі".