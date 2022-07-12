Обещал "порешать" в суде: в Киеве при получении денег задержали экс-нардепа (фото)

По данным Офиса генпрокурора, свои услуги предприимчивый киевлянин оценил в $10 тыс.

В Киеве по факту вымогательства неправомерной выгоды задержали бывшего народного депутата Украины, сообщает Офис генерального прокурора. Следствие установило, что экс-нардеп требовал от представителя предприятия $10 тыс., пообещав взамен, что судьи районного суда Киева и апелляционной инстанции примут решение по гражданскому делу в пользу компании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В ходе контроля за совершением преступления его задержали правоохранители при получении части неправомерной выгоды – 92 500 грн", — отметили в Офисе генпрокурора.

Имя экс-депутата не назвали, отметив лишь, что он входил в состав Верховной Рады Украины ІІІ созыва в 1998-2002 годах. СМИ сообщают, что задержанный — Артур Билоус, который был нардепом от "Народно-демократической партии".

Напомним, 9 июня Офис Генпрокурора заявил о задержании сопредседателя партии "Наш край" Александра Мазарчука. Его подозревали в вымогательстве у желающего стать политиком предпринимателя $2,5 млн в обмен на внесение в проходную часть партийного списка на предстоящих парламентских выборах.

При избрании меры пресечения для Мазарчука прокуроры потребовали в суде отправить политика под арест с правом внесения залога в 36 млн грн. Суд отпустил подозреваемого на свободу под личное обязательство. При этом партия "Наш край" заявила, что правоохранители сфальсифицировали производство в отношении ее лидера, потребовала закрыть дело и принести Мазарчуку извинения.

Как сообщалось, в начале мая народного депутата Алексея Ковалева исключили из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины. Причиной этого решения назвали добровольное пребывание депутата на временно оккупированной территории Херсонской области. 8 июня нардеп Ковалев подтвердил сотрудничество с оккупантами.