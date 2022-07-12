Обіцяв "порішати" в суді: у Києві під час отримання грошей затримали екснардепа (фото)

За даними Офісу Генпрокурора, свої послуги заповзятливий киянин оцінив у $10 тис.

У Києві за фактом здирництва неправомірної вигоди затримали колишнього народного депутата України, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Слідство встановило, що екснардеп вимагав від представника підприємства $10 тис., пообіцявши натомість, що судді районного суду Києва та апеляційної інстанції ухвалять рішення в цивільній справі на користь компанії.

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"Під час контролю за скоєнням злочину його затримали правоохоронці при отриманні частини неправомірної вигоди — 92 500 грн", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Ім'я ексдепутата не назвали, зазначивши лише, що він входив до складу Верховної Ради України ІІІ скликання у 1998-2002 роках. ЗМІ повідомляють, що затриманий — Артур Білоус, який був нардепом від "Народно-демократичної партії".

Нагадаємо, 9 червня Офіс Генпрокурора заявив про затримання співголови партії "Наш край" Олександра Мазарчука. Його підозрювали у здирстві в охочого стати політиком підприємця $2,5 млн в обмін на внесення до прохідної частини партійного списку на майбутніх парламентських виборах.

Під час обрання запобіжного заходу для Мазарчука прокурори вимагали в суді відправити політика під арешт з правом внесення застави в 36 млн грн. Суд відпустив підозрюваного на волю під особисте зобов'язання. Водночас партія "Наш край" заявила, що правоохоронці сфальсифікували провадження щодо її лідера, зажадала закрити справу і перепросити перед Мазарчуком.

Як повідомлялося, на початку травня народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України. Причиною цього рішення названо добровільне перебування депутата на тимчасово окупованій території Херсонської області. 8 червня нардеп Ковальов підтвердив співпрацю з окупантами.