Вслед за Ахметовым: телеканал Live застройщика Столара прекратил вещание

Телеканал уберут из кабельной сетки до конца боевых действий и военного положения в Украине. В марте этого года хозяин СМИ выехал за границу.

Телеканал Live с 15 июля приостановил вещание до завершения боевых действий и отмены в Украине военного положения. Об этом сообщил провайдер Viasat.

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"Указанный канал будет изъят из пакетов Viasat. В случае каких-либо изменений мы сообщим вам дополнительно", – говорится в сообщении.

Издание "Украинская правда" отмечает, что канал Live принадлежит медиахолдингу нардепа от "ОПЗЖ", киевскому застройщику Вадиму Столару. Нардеп говорил о желании создать "независимый региональный канал".

Когда запустили канал Kyiv.Live

Столар в июне 2020 года стал владельцем юридических лиц телеканалов Rabinovich TV и "Все новости". На их базе 9 августа 2020 года запустили канал Kyiv.Live, который 1 июля прошлого года сменил логотип и название на Live.

Запуском телеканала Live занимались медиаменеджер Алексей Семенов и его команда. В марте этого года Столар выехал за границу, по его словам, медиа-холдинг Live Network помогал работать единому национальному вещателю.

Напомним, что 14 июля медиа группа Украина" миллиардера Рината Ахметова решила аннулировать лицензии телеканалов.

Ринат Ахметов объявил, что его инвестиционная компании SCM избавляется от всех медиаактивов из-за начала действия закона "об олигархах".

С 12 июля на каналах Ахметова "Украина" и "Футбол" не было прямых трансляций, сайт и Telegram-канал издания "Сегодня" перестали обновляться.