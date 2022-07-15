Слідом за Ахметовим: телеканал Live забудовника Столара припинив мовлення

Телеканал приберуть із кабельної сітки до кінця бойових дій і воєнного стану в Україні. У березні цього року господар ЗМІ виїхав за кордон.

Телеканал Live із 15 липня призупинив мовлення до завершення бойових дій і скасування в Україні воєнного стану. Про це повідомив провайдер Viasat.

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"Вказаний канал буде вилучено з пакетів Viasat. У разі будь-яких змін ми повідомимо вам додатково", — йдеться в повідомленні.

Видання "Українська правда" зазначає, що канал Live належить медіахолдингу нардепа від "ОПЗЖ", київському забудовнику Вадиму Столару. Нардеп говорив про бажання створити "незалежний регіональний канал".

Коли запустили канал Kyiv.Live

Столар у червні 2020 року став власником юридичних осіб телеканалів Rabinovich TV і "Всі новини". На їхній базі 9 серпня 2020 року запустили канал Kyiv.Live, який 1 липня минулого року змінив логотип і назву на Live.

Запуском телеканалу Live займалися медіаменеджер Олексій Семенов і його команда. У березні цього року Столар виїхав за кордон, за його словами, медіахолдинг Live Network допомагав працювати єдиному національному мовнику.

Нагадаємо, що 14 липня медіа група "Україна" мільярдера Ріната Ахметова вирішила анулювати ліцензії телеканалів.

Рінат Ахметов оголосив, що його інвестиційна компанія SCM позбавляється всіх медіаактивів через початок дії закону "про олігархів".

Із 12 липня на каналах Ахметова "Україна" та "Футбол" не було прямих трансляцій, сайт і Telegram-канал видання "Сегодня" перестали оновлюватися.