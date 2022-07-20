Мать погибшей Лизы из Винницы отказалась судиться с журналистом через интервью

Несколько дней назад фиксер Антон Кудинов в больничной палате показывал Ирине видео с погибшей девочкой и снимал слезы женщины на видео.

Ирина Дмитриева — мать девочки Лизы, погибшей во время недавних обстрелов Винницы — не будет подавать в суд на журналиста, который снял на видео ее реакцию на видео с погибшей дочерью. Об этом сообщает "Детектор медиа".

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"Иринка попросила, чтобы наша семья не вмешивалась, не разбиралась и вообще оставила в покое этого мужчину. Она не хочет этих разборок", — прокомментировала ситуацию Виктория Дмитришина — жена брата пострадавшей женщины.

Она добавила, что родные приняли решение Ирины и уважают его. Поэтому привлекать к ответственности журналиста Антона Кудинова не будут.

Что этому предшествовало

16 июля фиксер Антон Кудинов без предварительного разрешения самой Ирины и ее лечащих врачей пришел в палату, где женщина находилась после операции. Журналист показал Ирине Дмитриевой видео, на котором Лиза танцует в сиреневом платье во время семейной фотосессии в лаванде.

Дмитриева начала плакать, а Кудинов снимал реакцию женщины на видео. Позже он выложил видеоролик с первым интервью мамы погибшей Лизы в интернет.

Семья пострадавшей женщины заявила, что будет судиться с фиксером.

Как погибла маленькая Лиза и что известно о ее маме

Утром 14 июля Ирина Дмитриева с 4-летней дочкой Лизой шли на урок к логопеду. Когда по центру Винницы ударила ракета, которую российские военные выпустили с акватории Черного моря, мама с девочкой стояли на пешеходном переходе. От осколочных ранений девочка погибла на месте. Фотографию убитого ребенка моментально растиражировали украинские и зарубежные СМИ.

Мама девочки Ирина получила осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Женщина успела позвонить своей матери и сказать, что Лизы больше нет в живых.

В одной из больниц Винницы хирурги прооперировали Ирину. После хирургического вмешательства она находилась под присмотром медиков в реанимации. Когда к женщине вернулось сознание, выяснилось, что от шока она забыла о смерти дочери. Ирина постоянно спрашивала персонал больницы о Лизе. Врачи запретили родным говорить Ирине о смерти дочери. Утверждали, что она может этого не пережить.

Лизу похоронили в Виннице 17 июля. В гроб ребенку положили игрушку — плюшевого мишку. Церемоний прощания с девочкой прошла Спас-Преображенском кафедральном соборе.

Бабушка Лизы рассказала журналистам, что внучка была "солнечным ребенком" (девочка родилась с синдромом Дауна, — ред). Она успела перенести тяжелую операцию на сердце. Из Киева в Винницу маленькую Лизу привезла мама, пытаясь уберечь ребенка от бомбежек и ракетных ударов российских военных.

Напомним, 15 июля Ирине Дмитриевой не сообщали о смерти дочери. Она находится в реанимации с поражением легких, печени и брюшной полости.

Фокус также писал о том, что в Виннице закончили разбирать завалы в центре города. В результате удара погибло 23 человека, из которых 3 ребенка. В областном центре разрушено 55 домов.