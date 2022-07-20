Мати загиблої Лізи з Вінниці відмовилася позиватися до журналіста через інтерв'ю

Кілька днів тому фіксер Антон Кудінов у лікарняній палаті показував Ірині відео із загиблою дівчинкою та знімав сльози жінки на відео.

Ірина Дмитрієва — мати дівчинки Лізи, яка загинула під час нещодавніх обстрілів Вінниці — не подаватиме в суд на журналіста, який зняв на відео її реакцію ролик із загиблою дочкою. Про це повідомляє "Детектор медіа".

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"Іринка попросила, щоб наша сім'я не втручалася, не розбиралася та взагалі давала спокій цьому чоловікові. Вона не хоче цих розбірок", — прокоментувала ситуацію Вікторія Дмитришина — дружина брата постраждалої жінки.

Вона додала, що рідні прийняли рішення Ірини та поважають його. Тож притягувати до відповідальності журналіста Антона Кудінова не будуть.

Що цьому передувало

16 липня фіксер Антон Кудінов без попереднього дозволу самої Ірини та її лікарів прийшов у палату, де жінка перебувала після операції. Журналіст показав Ірині Дмитрієвій відео, на якому Ліза танцює в бузковій сукні під час сімейної фотосесії в лаванді.

Дмитрієва почала плакати, а Кудінов знімав реакцію жінки на відео. Пізніше він виклав відеоролик із першим інтерв'ю мами загиблої Лізи в інтернет.

Сім'я постраждалої жінки заявила, що судитиметься з фіксером.

Як загинула маленька Ліза та що відомо про її маму

Уранці 14 липня Ірина Дмитрієва з 4-річною донькою Лізою йшли на урок до логопеда. Коли по центру Вінниці вдарила ракета, яку випустили російські військові з акваторії Чорного моря, мама з дівчинкою стояли на пішохідному переході. Від уламкових поранень дівчинка загинула на місці. Фотографію вбитої дитини моментально розтиражували українські та закордонні ЗМІ.

Мама дівчинки Ірина отримала осколкові поранення грудної клітки та черевної порожнини. Жінка встигла зателефонувати своїй матері та сказати, що Лізи більше немає в живих.

В одній із лікарень Вінниці хірурги прооперували Ірину. Після хірургічного втручання вона була під наглядом медиків у реанімації. Коли до жінки повернулася свідомість, з'ясувалося, що від шоку вона забула про смерть дочки. Ірина постійно питала персонал лікарні про Лізу. Лікарі заборонили рідним говорити Ірині про смерть дочки. Стверджували, що вона може це не пережити.

Лізу поховали у Вінниці 17 липня. У труну дитині поклали іграшку — плюшевого ведмедика. Церемонія прощання з дівчинкою відбулася в Спас-Преображенському кафедральному соборі.

Бабуся Лізи розповіла журналістам, що онука була "сонячною дитиною" (дівчинка народилася із синдромом Дауна, — ред). Вона встигла перенести тяжку операцію на серці. З Києва до Вінниці маленьку Лізу привезла мама, намагаючись уберегти дитину від бомбардувань і ракетних ударів російських військових.

Нагадаємо, 15 липня Ірині Дмитрієвій не повідомляли про смерть доньки. Вона перебуває в реанімації з ураженням легень, печінки та черевної порожнини.

Фокус також писав про те, що у Вінниці закінчили розбирати завали в центрі міста. Внаслідок удару загинуло 23 особи, з яких 3 дитини. В обласному центрі зруйновано 55 будинків.