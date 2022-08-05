Разошлись ценностно: из Amnesty International уволилась глава украинского офиса

По словам Оксаны Покальчук, руководство правозащитной организации не сумело понять украинцев и проигнорировало критику общественности.

Руководитель украинского офиса правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает свой пост. Свое решение она пояснила тем, что не смогла убедить зарубежных коллег в том, что нужно прислушаться к мнению пострадавших от войны украинцев.

"Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников, — подчеркнула Покальчук. — И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли. Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет".

Руководитель украинского офиса организации сообщила, что она вовсе не призывает правозащитные организации отказываться от фиксации действий украинских Вооруженных сил. Однако такие важные отчеты нельзя публиковать, не приводя данные о второй стороне, о тех, кто начал эту войну.

"Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины, — отметила Покальчук. — Представители Amnesty International, наконец, обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сама того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды".

Как Покальчук пыталась достучаться до руководства

По словам Оксаны Покальчук, вместе с коллегами она потратила несколько дней на разъяснительную работу внутри организации, в том числе пыталась достучаться до до высшего руководства. Однако оно не прислушалось к аргументам, и проигнорировало мнение людей, живущих в разных странах, которых возмутил пресс-релиз организации.

"Мне это больно признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Потому я приняла решение покинуть организацию, — заявила Покальчук. — Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мыслью о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций".

Напомним, международная неправительственная организация Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права. В опубликованном отчете говорится о том, что украинские военные якобы превращают гражданские объекты в военные цели, тем самым вызывая огонь российских войск по объектам гражданской инфраструктуры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что отчет свидетельствует о попытке создания баланса между преступником и жертвой.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу заявил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права, а доклад Amnesty International был опубликован с целью дискредитации подразделений ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что попытки сравнить военную агрессию РФ с самозащитой Украины недопустимы, а заявления правозащитников свидетельствует о "потере адекватности".