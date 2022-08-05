Розійшлися ціннісно: з Amnesty International звільнилася голова українського офісу

За словами Оксани Покальчук, керівництво правозахисної організації не зуміло зрозуміти українців та проігнорувало критику громадськості.

Керівниця українського офісу правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що залишає свою посаду. Своє рішення вона пояснила тим, що не змогла переконати закордонних колег у тому, що потрібно прислухатися до думки українців, які постраждали від війни.

"Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар'єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку увірвалися окупанти і рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що тут такого — засудити армію захисників, — підкреслила Покальчук. — І немає слів у жодній мові, здатних це донести до того, хто не відчув цього болю. Навіть учора в мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, досягнемо, донесемо свою думку. І текст буде видалено, а замість нього з'явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться".

Керівниця українського офісу організації повідомила, що вона не закликає правозахисні організації відмовлятися від фіксації дій українських Збройних сил. Однак такі важливі звіти не можна публікувати, не наводячи дані про другий бік, про тих, хто розпочав цю війну.

"Ми, з боку українського офісу, постійно наголошували, що пресреліз, який організація випустила 4 серпня, має як мінімум дослідити дві сторони і врахувати позицію Міноборони України, — зазначила Покальчук. — Представники Amnesty International нарешті звернулися до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. В результаті цього, сама того не бажаючи, організація створила матеріал, що прозвучав як підтримка російських наративів. Прагнучи захистити цивільних, це дослідження стало інструментом російської пропаганди".

Як Покальчук намагалася достукатися до керівництва

За словами Оксани Покальчук, разом із колегами вона витратила кілька днів на роз'яснювальну роботу всередині організації, зокрема намагалася достукатися до вищого керівництва. Однак вона не прислухалася до аргументів, і проігнорувала думку людей, які живуть у різних країнах, яких обурив пресреліз організації.

"Мені це боляче визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлися ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію, — заявила Покальчук. — Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту та продумування наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження повинні робитися скурпульозно і з думкою про людей, чиє життя часто безпосередньо залежить від слів і вчинків міжнародних організацій".

Нагадаємо, міжнародна неурядова організація Amnesty International звинуватила ЗСУ у порушенні гуманітарного права. В опублікованому звіті йдеться про те, що українські військові нібито перетворюють цивільні об'єкти на військові цілі, тим самим викликаючи вогонь російських військ по об'єктам цивільної інфраструктури.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що звіт свідчить про спробу створення балансу між злочинцем та жертвою.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу заявив, що Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а доповідь Amnesty International була опублікована з метою дискредитації підрозділів ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що спроби порівняти воєнну агресію РФ із самозахистом України неприпустимі, а заяви правозахисників свідчать про "втрату адекватності".