Авария на Запорожской атомной электростанции угрожает всему миру, — Энергоатом

На последствия будут влиять метеорологические условия в Украине, Румынии и Болгарии, однако радиоактивное загрязнение ощутит вся акватория Черного моря.

Как рассказал заведующий отделом математического моделирования окружающей среды в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец, при аварии на ЗАЭС под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, пишет "Энергоатом" в Telegram.

Ученый заявил, что есть расчеты выбросов одного из таких сценариев. Он предусматривает грамотные действия персонала во время аварии для минимизации последствий.

"То есть это не апокалиптический сценарий, но это очень тяжелая авария максимальной категории 7 по шкале INES. Когда оценка объемов выбросов сделана, все зависит от метеорологических условий, и мы моделируем атмосферное распространение", – пояснил он.

По словам эксперта, на последствия будут влиять погодные условия на юге Украины, а также в Болгарии и Румынии.

Заметим, в марте 2022 года российские войска оккупировали Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Не так давно критически важный инфраструктурный объект подвергся обстрелам со стороны российских военных, а в сети начали распространяться слухи, что оккупанты готовы даже подорвать станцию. В "Энергоатоме" также сообщили, что сейчас на ЗАЭС есть риск возникновения пожара и выброса радиоактивных веществ.

Также сообщалось, что командир оккупантов на Запорожской АЭС Валерий Васильев заявил, что тут будет "либо русская земля, либо выжженная пустыня". При этом в минобороны России заявили, что слова командира являются фейком, так как он на данный момент якобы находится в Узбекистане.

"Энергоатом" отреагировал на публикацию заявления Васильева и заявил, что российская армия открыто угрожает подорвать ЗАЭС в оккупированном Энергодаре.

По словам американских аналитиков, что слова российских военных о "выжженной пустыне" на месте ЗАЭС отвлекают от возможной ядерной катастрофы. В Институте изучения войны заявили, что распространенное якобы заявление о том, что на месте ЗАЭС будет "либо русская земля, либо выжженная пустыня", является фейком. Он призван отвлечь мировой сообщество от реальных проблем милитаризации станции, включая минирование объекта и небезопасное хранение боеприпасов.

Также Фокус сообщал, что в Энергоатоме рассказали, какие объекты заминированы на ЗАЭС. Так, заминированы береговая линия, подходящая к пруду-охладителю. Кроме того, в машинных залах первого и второго энергоблоков, предположительно, находятся автомобили со взрывчаткой.