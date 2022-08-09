Аварія на Запорізькій атомній електростанції загрожує всьому світу, — Енергоатом

На наслідки впливатимуть метеорологічні умови в Україні, Румунії та Болгарії, проте радіоактивне забруднення відчує вся акваторія Чорного моря.

Як розповів завідувач відділу математичного моделювання навколишнього середовища в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець, під час аварії на ЗАЕС під радіоактивним ударом виявляться мільйони людей, пише "Енергоатом" у Telegram.

Вчений заявив, що є розрахунки викидів одного із таких сценаріїв. Він передбачає грамотні дії персоналу під час аварії для мінімізації наслідків.

"Тобто це не апокаліптичний сценарій, але це дуже важка аварія максимальної категорії 7 за шкалою INES. Коли оцінку обсягів викидів зроблено, все залежить від метеорологічних умов, і ми моделюємо атмосферне поширення", — пояснив він.

За словами експерта, на наслідки впливатимуть погодні умови на півдні України, а також у Болгарії та Румунії.

Зауважимо, у березні 2022 року російські війська окупували Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію. Нещодавно критично важливий інфраструктурний об'єкт зазнав обстрілів з боку російських військових, а в мережі почали поширюватися чутки, що окупанти готові навіть підірвати станцію. В "Енергоатомі" також повідомили, що зараз на ЗАЕС є ризик виникнення пожежі та викиду радіоактивних речовин.

Також повідомлялося, що командир окупантів на Запорізькій АЕС Валерій Васильєв заявив, що тут буде "або російська земля, або випалена пустеля". При цьому в міноборони Росії заявили, що слова командира є фейком, тому що він наразі перебуває в Узбекистані.

"Енергоатом" відреагував на публікацію заяви Васильєва та заявив, що російська армія відкрито погрожує підірвати ЗАЕС в окупованому Енергодарі.

За словами американських аналітиків, слова російських військових про "випалену пустелю" на місці ЗАЕС відволікають від можливої ядерної катастрофи. В Інституті вивчення війни заявили, що нібито поширена заява про те, що на місці ЗАЕС буде "або російська земля, або випалена пустеля", є фейком. Він покликаний відвернути світову спільноту від реальних проблем мілітаризації станції, включаючи мінування об'єкту та небезпечне зберігання боєприпасів.

Також Фокус повідомляв, що в Енергоатомі розповіли які об'єкти заміновані на ЗАЕС. Так, заміновані берегова лінія, що підходить до ставка-охолоджувача. Крім того, в машинних залах першого та другого енергоблоків, імовірно, знаходяться автомобілі з вибухівкою.