Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша во Львове завершилась: обсудили все за 40 минут (фото)

Трехсторонняя беседа во дворце Потоцких была закрыта для прессы. Кроме Реджепа Эрдогана, Турцию представляли главы МИД и национальной разведки.

Во Львове завершилась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Встреча во дворце Потоцких началась в 16.50 по местному времени. Главные темы — усовершенствование механизма экспорта украинского зерна, завершение войны с РФ дипломатическим путем и контроль над Запорожской АЭС.

Трехсторонний диалог, который был закрыт для прессы во Дворце Потоцких, длился 40 минут. На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, пишет Anadolu.

Эрдоган, Зеленский и Гутерриш дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

Зеленский после встречи отметил в Telegram, что визит Эрдогана в Украину – весомый месседж поддержки от Турции.

"Обсудили с Реджепом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Коснулись вопросов оборонного взаимодействия", — проинформировал глава государства.

Напомним, что до трехсторонней встречи Зеленский поговорил с Эрдоганом "один на один". Президенты затронули тему войны с Россией и улучшение зернового коридора.

После этого Зеленский встретился лично с Гутерришем, они говорили о принудительной депортации украинцев и обмене пленными.

Фокус ранее писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган приехал во Львов 18 августа. Из Турции он прилетел в польский город Жешув и наземным транспортом доехал до Львова. Гутерриш приехал во Львов раньше на день — 17 августа.