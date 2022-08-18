Зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша у Львові завершилася: обговорили все за 40 хвилин (фото)

Тристороння бесіда у палаці Потоцьких була закрита для преси. Крім Реджепа Ердогана, Туреччину представляли глави МЗС та національної розвідки.

У Львові завершилася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, турецького лідера Реджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.

Зустріч у палаці Потоцьких розпочалася о 16:50 за місцевим часом. Головні теми — удосконалення механізму експорту українського зерна, завершення війни з РФ дипломатичним шляхом та контроль над Запорізькою АЕС.

Тристоронній діалог, закритий для преси у Палаці Потоцьких, тривав 40 хвилин. На зустрічі були присутні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, голова Національної розвідувальної організації Хакан Фідан та прессекретар Ердогана Ібрагім Калин, пише Anadolu.

Ердоган, Зеленський та Гутерреш дадуть спільну пресконференцію за підсумками зустрічі.

Зеленський після зустрічі наголосив у Telegram, що візит Ердогана до України — вагомий меседж підтримки від Туреччини.

"Обговорили з Реджепом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабне викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Торкнулися питань оборонної взаємодії", — поінформував глава держави.

Нагадаємо, що до тристоронньої зустрічі Зеленський поговорив з Ердоганом "віч-на-віч". Президенти торкнулися теми війни з Росією та покращення зернового коридору.

Після цього Зеленський зустрівся особисто з Гутеррешем, вони говорили про примусову депортацію українців та обмін полоненими.

Фокус раніше писав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган приїхав до Львова 18 серпня. З Туреччини він прилетів у польське місто Ряшів та наземним транспортом доїхав до Львова. Гутерреш приїхав до Львова раніше на день — 17 серпня.