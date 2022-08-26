В Украину доставили первые письма военнопленных своим родным, – Верещук

Письма передал Международный комитет Красного Креста. Оккупанты, согласно нормам Женевской конвенции, не могут запрещать военнопленным вести личные переписки.

В Украину прибыла первая партия писем, которые украинские военнопленные написали родственникам. Об этом написала в Telegram вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Министр напомнила о праве отправки и получения писем, которое дает Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.

[ + – ] Письма военнопленных передал Международный комитет Красного Креста

Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало организовывать переписки украинских военнопленных с родными, добавила чиновник.

Минреинтеграции уточнило, что письма передал Международный комитет Красного Креста.

"Переписка – важный способ поддержки наших военнопленных и их родных до момента освобождения из плена. Спасибо Красному Кресту", – отметила вице-премьер.

Отметим, что в статье 71-й Женевской конвенции сказано о праве военнопленных отправлять и получать письма и почтовые карточки. Государство-оккупант не может ограничить переписку полностью, самый минимум – 2 письма и 4 карточки в месяц.

Напомним, что российские военные держат в плену 131 женщину из мариупольского завода "Азовсталь". Среди них есть военнослужащие, пограничники и медработники.

Боевики "ДНР" и ВС РФ готовятся к судилищу в Мариуполе над пленными "азовцами". РосСМИ писали, что процесс может быть в подвале Мариупольской филармонии.

В СИЗО Еленовки, где содержали военнопленных, из-за обстрела погибло 50 человек, 75 получили ранения. Россия 29 июля обвинила ВСУ в ударе по СИЗО из систем HIMARS. Украина отрицает обстрел барака и считает, что россияне пытаются скрыть пытки и казни украинских военных.

Телеканал CNN 11 августа выпустил расследование, в нем опровергается версия об обстреле колонии в Еленовке из РСЗО HIMARS.