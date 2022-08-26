В Украину доставили первые письма военнопленных своим родным, – Верещук
Письма передал Международный комитет Красного Креста. Оккупанты, согласно нормам Женевской конвенции, не могут запрещать военнопленным вести личные переписки.
В Украину прибыла первая партия писем, которые украинские военнопленные написали родственникам. Об этом написала в Telegram вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Министр напомнила о праве отправки и получения писем, которое дает Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.
Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало организовывать переписки украинских военнопленных с родными, добавила чиновник.
Минреинтеграции уточнило, что письма передал Международный комитет Красного Креста.
"Переписка – важный способ поддержки наших военнопленных и их родных до момента освобождения из плена. Спасибо Красному Кресту", – отметила вице-премьер.
Отметим, что в статье 71-й Женевской конвенции сказано о праве военнопленных отправлять и получать письма и почтовые карточки. Государство-оккупант не может ограничить переписку полностью, самый минимум – 2 письма и 4 карточки в месяц.
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