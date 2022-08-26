В Україну доставили перші листи військовополонених своїм рідним, – Верещук

Листи передав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Окупанти, згідно з нормами Женевської конвенції, не можуть забороняти військовополоненим вести особисті листування.

В Україну прибула перша партія листів, які українські військовополонені написали родичам. Про це написала в Telegram віцепрем'єр- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Міністерка нагадала про право відправлення та отримання листів, які надає Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими.

[ + – ] Листи військовополонених передав Міжнародний комітет Червоного Хреста

Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції почало організовувати листування українських військовополонених із рідними, додала чиновниця.

Мінреінтеграції уточнило, що листи передав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Листування — важливий спосіб підтримки наших військовополонених та їх рідних до моменту звільнення з полону. Дякую Червоному Хресту", — зазначила віцепрем'єрка.

Зазначимо, що у статті 71-ї Женевської конвенції сказано про право військовополонених надсилати та отримувати листи та поштові картки. Держава-окупант не може обмежити листування повністю, щонайменше — 2 листи та 4 листівки на місяць.

Нагадаємо, що російські військові тримають у полоні 131 жінку з маріупольського заводу "Азовсталь". Серед них є військовослужбовиці, прикордонниці та медпрацівниці.

Бойовики "ДНР" та ЗС РФ готуються до судилища в Маріуполі над полоненими "азовцями". РосЗМІ писали, що процес може бути у підвалі Маріупольської філармонії.

У СІЗО Оленівки, де утримували військовополонених, через обстріл загинуло 50 людей, 75 отримали поранення. Росія 29 липня звинуватила ЗСУ в ударі по СІЗО із систем HIMARS. Україна заперечує обстріл барака і вважає, що росіяни намагаються приховати тортури та страти українських військових.

Телеканал CNN 11 серпня випустив розслідування, у ньому спростовується версія про обстріл колонії в Оленівці з РСЗВ HIMARS.