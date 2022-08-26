В Україну доставили перші листи військовополонених своїм рідним, – Верещук
Листи передав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Окупанти, згідно з нормами Женевської конвенції, не можуть забороняти військовополоненим вести особисті листування.
В Україну прибула перша партія листів, які українські військовополонені написали родичам. Про це написала в Telegram віцепрем'єр- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Міністерка нагадала про право відправлення та отримання листів, які надає Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими.
Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції почало організовувати листування українських військовополонених із рідними, додала чиновниця.
Мінреінтеграції уточнило, що листи передав Міжнародний комітет Червоного Хреста.
"Листування — важливий спосіб підтримки наших військовополонених та їх рідних до моменту звільнення з полону. Дякую Червоному Хресту", — зазначила віцепрем'єрка.
Зазначимо, що у статті 71-ї Женевської конвенції сказано про право військовополонених надсилати та отримувати листи та поштові картки. Держава-окупант не може обмежити листування повністю, щонайменше — 2 листи та 4 листівки на місяць.
Нагадаємо, що російські військові тримають у полоні 131 жінку з маріупольського заводу "Азовсталь". Серед них є військовослужбовиці, прикордонниці та медпрацівниці.
Бойовики "ДНР" та ЗС РФ готуються до судилища в Маріуполі над полоненими "азовцями". РосЗМІ писали, що процес може бути у підвалі Маріупольської філармонії.
У СІЗО Оленівки, де утримували військовополонених, через обстріл загинуло 50 людей, 75 отримали поранення. Росія 29 липня звинуватила ЗСУ в ударі по СІЗО із систем HIMARS. Україна заперечує обстріл барака і вважає, що росіяни намагаються приховати тортури та страти українських військових.
Телеканал CNN 11 серпня випустив розслідування, у ньому спростовується версія про обстріл колонії в Оленівці з РСЗВ HIMARS.