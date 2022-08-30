Представители Минобороны Украины разворовали более $500 тысяч на закупке аммуниции, – Нацполиция

Подозреваемые заключили с турецкой компанией договор на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для ВСУ. Оффшорная компания получила $580 тысяч, но никаких поставок не было.

Правоохранительные органы сообщили о подозрении участникам преступной группы, завладевшей средствами Минобороны при закупке военной амуниции на сумму $580 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Как уточняется, к организации преступной группы причастны два гражданина Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн, один из них – действующий адвокат. Оба подозреваемых являются представителями Минобороны Украины.

Выполняя поручение Минобороны, они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро. При этом они убедили руководство компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты. В результате оффшорная компания получила $580 тысяч, однако никаких поставок не было. Полученные преступным путем средства злоумышленники разделили между собой.

Во время обысков сотрудники полиции также изъяли 17 млн ​​грн, $400 тыс., 100 тыс. евро и документацию.

Участникам схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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