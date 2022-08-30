Представники Міноборони України розікрали понад $500 тисяч на закупівлі амуніції, — Нацполіція

Підозрювані уклали з турецькою компанією договір на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для ЗСУ. Офшорна компанія отримала $580 тисяч, але жодних постачань не було.

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам злочинної групи, яка заволоділа коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму $580 тис. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Як уточнюється, до організації злочинної групи причетні двоє громадян України — засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн, один із них — чинний адвокат. Обидва підозрювані є представниками Міноборони України.

Виконуючи доручення Міноборони, вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для ЗСУ й організували укладання договору між оборонним відомством і турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро. При цьому вони переконали керівництво компанії укласти договір із підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту. В результаті офшорна компанія отримала $580 тисяч, проте жодних постачань не було. Отримані злочинним шляхом кошти зловмисники поділили між собою.

Під час обшуків співробітники поліції також вилучили 17 млн ​​грн, $400 тис., 100 тис. євро та документацію.

Учасникам схеми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, шахраї торгують підробленими Covid-сертифікатами в "Дії". Сертифікат, що нібито свідчить про те, що замовник отримав бустерну дозу вакцини, пропонують купити за 3400 грн ($90), а підроблений сертифікат, що свідчить про подвійну вакцинацію, — за 4900 грн ($130).

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