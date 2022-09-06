Взрыв на выставке оружия в Чернигове: двух военных отправили под стражу

Один из военных позволил ребенку нажать на курок противотанкового гранатомета. Ему грозит 2 месяца ареста, хотя статья предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Двух военных, которых правоохранители посчитали причастными к ранению детей после взрыва на выставке оружия в Чернигове, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований (ГБР).

Деснянский районный суд Чернигова избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с правом внесения залога, отметили в ГБР.

Военному, разрешившему ребенку нажать курок реактивного противотанкового гранатомета, и его командиру назначили 416 тысяч гривен залога каждому, заявили правоохранители.

Подозрение военнослужащим объявили по статье о нарушении правил обращения с оружием, которое привело к телесным повреждениям нескольким человек. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове — сколько людей пострадало

Днем 3 сентября прогремел взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове. Cдетонировал ручной противотанковый гранатомет, на курок которого нажал 10-летний мальчик.

[ + – ] Момент взрыва гранаты попал на видео

Ребенка вместе с мамой и 12-летним братом после взрыва отвезли в травмпункт.

Всего в результате взрыва пострадали 15 человек — 8 детей и 7 взрослых. По состоянию на 4 сентября в больницах оставались 4 человека.

Напомним, что Деснянский районный суд Чернигова в начале августа вынес приговор российскому оккупанту Михаилу Куликову. Он стрелял из танка по жилой многоэтажке, за это он сядет на 10 лет.

ВСУ сбили под Черниговом российского пилота Су-25 Равиля Гаттарова, семья захватчика получила его тело лишь спустя 4 месяца.