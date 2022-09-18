Террор ВС РФ мирного населения в Харьковской области: во время эвакуации погибли 4 медработника

Во время эвакуации пациентов психиатрической больницы начались обстрелы российскими войсками. В итоге 4 человека погибли и два были ранены.

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В Харьковском районе, в селе Стрелечья, медики пытались эвакуировать пациентов из Харьковской областной психиатрической больницы. Во время эвакуации российские войска начли массированный обстрел. По предварительным данным погибли 4 медработника и двое пациентов больницы ранены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из более чем 600 пациентов психиатрической больницы удалось эвакуировать только 30.

"Россияне не остановятся ни перед чем, они военные преступники и террористы", — написал Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА сообщил о том, что в ночь на 18 сентября российские войска обстреляли территорию Чугуевской общины. Возник пожар в нежилых сооружениях. Данные о пострадавших еще уточняются. Российские оккупанты, по словам Синегубова, обстреливали Купянский и Изюмский районы. В результате обстрела были разрушены жилые дома, АЗС, гаражи и производственные объекты.

Также в приграничном селе Стрелечья оккупанты выстрелили из танка по автомобилю, в результате погибло 2 женщины.

По словам Синегубова, известны некоторые данные о потерях российской армии во время побега из Харьковской области. Например, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота РФ потеряли больше половины личного состава и более 200 единиц техники. А 64-я отдельная мотострелецкая бригада РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными и дезертировавшими.

Как уже писал Фокус, по данным Института изучения войны российские войска продолжают глупые операции на Донбассе и рискуют попасть в окружение.

Также Фокус писал о ночных обстрелах Николаева и Никополя, в результате которых пострадало 3 человека.

Как уже писал Фокус, глава Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала переселенцев не возвращаться пока на освобожденную территорию Харьковской области.

Фокус уже писал о том, что по словам экспертов, российские войска обстреливают Харьков со своей территории и эту угрозу надо ликвидировать.