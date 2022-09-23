Развлекалась в Ницце и Монако: чиновница из Харькова попала в скандал (фото)

Работница одного из департаментов горсовета Анна Рябоконова выставляла в соцсетях фото и видео с алкогольными напитками на фоне морских пейзажей и дорогих апартаментов. Роскошный отдых во время войны может стоить чиновнице должности.

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Сотрудница одного из департаментов горсовета Харькова Анна Рябоконова угодила в скандал из-за фотографий отдыха и празднования дня рождения в Ницце и Монако, в то время как жители города сидят под российскими обстрелами. На поведение чиновницы обратили внимание харьковские Telegram-каналы.

Анна Рябоконова выставляла в Instagram и Facebook фото и видео с алкогольными напитками на фоне морских пейзажей и дорогих апартаментов. Сейчас аккаунты девушки недоступны.

"Пока мы сидим под обстрелами, сотрудники горсовета развлекаются в Ницце и Монако. Менее месяца назад одного умника уже уволили, тут нарисовалась новая красавица… У каждого харьковчанина такое празднование? Вполне логичный вопрос, горсовет, чем вы занимаетесь во время войны?" — спрашивают пользователи соцсетей.

Возможно, девушка отмечает день рождения 12 сентября — эта информация указана в ее профиле в российской соцсети "ВКонтакте".

Судя по информации на сайте горсовета Харькова, в 2014 году Анна Рябоконова проходила проверку по закону Украины "Об очищении власти".

В декларации чиновницы отмечалось, что она занимала должность ведущего специалиста отдела аналитики и расчетов убытков департамента самоуправляющегося контроля за использованием и охраной земель.

[ + – ] Анна Рябоконова выставляла фото и видеона фоне морских пейзажей

В 2014 году девушка получила общий совокупный доход на сумму 147 450 гривен, а среди имущества указала дом на 122,4 кв. метра и автомобиль Opel Combo 2006 года.

Игорь Терехов обещает уволить чиновницу

Мэр Харькова Игорь Терехов позже сообщил о возможном увольнении Анны Рябоконовой. Девушка повторила судьбу еще одного любителя Ниццы — начальника департамента по земельным ресурсам Сергея Колесника.

"Того уволили, и эту уволим. Человек, нарушающийся моральные принципы в период войны не имеет право работать в органах местного самоуправления. Каленым железом буду выжигать этот вирус", —прокомментировал ситуацию градоначальник.

Сергей Колесник хвастался фото за рулем автомобиля Porsche 911 с харьковскими номерами. Вместе с детьми чиновник показывал покупки из бутика Hermes в центре Ниццы.

Российские оккупанты продолжают отстреливать Харьков ракетами. В ночь на 21 сентября "прилеты" были в Холодногорском районе — в многоэтажке ракета повредила несколько этажей.

Днем 9 сентября город попал под обстрел из РСЗО — снаряды попали в школу и детский дом творчества.

Военные эксперты говорили о проблеме постоянных обстрелов Харькова и области из-за наличия в России соответствующих военных объектов. До тех пор, пока эту угрозу не ликвидируют, ракетные обстрелы не прекратятся.