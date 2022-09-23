Розважалася в Ніцці та Монако: чиновниця з Харкова потрапила в скандал (фото)

Працівниця одного з департаментів міськради Анна Рябоконова виставляла в соцмережах фото й відео з алкогольними напоями на тлі морських пейзажів і дорогих апартаментів. Розкішний відпочинок під час війни може коштувати посадовиці роботи.

Related video

Співробітниця одного з департаментів міськради Харкова Анна Рябоконова потрапила в скандал через фотографії відпочинку та святкування дня народження в Ніцці та Монако, тоді як жителі міста сидять під російськими обстрілами. На поведінку чиновниці звернули увагу харківські Telegram-канали.

Анна Рябоконова виставляла в Instagram і Facebook фото й відео з алкогольними напоями на тлі морських пейзажів і дорогих апартаментів. Наразі акаунти дівчини недоступні.

"Поки ми сидимо під обстрілами, співробітники міськради розважаються в Ніцці та Монако. Менш ніж місяць тому одного розумника вже звільнили, тут намалювалася нова красуня... У кожного харків'янина таке святкування? Цілком логічне питання, міськрадо, чим ви займаєтеся під час війни?" — запитують користувачі соцмереж.

Можливо, дівчина відзначає день народження 12 вересня, — ця інформація вказана в її профілі в російській соцмережі "ВКонтакте".

Судячи з інформації на сайті міськради Харкова, у 2014 році Анна Рябоконова проходила перевірку згідно із Законом України "Про очищення влади".

У декларації чиновниці зазначалося, що вона обіймала посаду провідної спеціалістки відділу аналітики та розрахунків збитків департаменту самоврядного контролю з використання й охорони земель.

[ + – ] Анна Рябоконова виставляла фото й відео на тлі морських пейзажів

2014 року дівчина отримала загальний сукупний дохід на суму 147 450 гривень, а серед майна вказала будинок на 122,4 кв. метра й автомобіль Opel Combo 2006 року.

Ігор Терехов обіцяє звільнити чиновницю

Мер Харкова Ігор Терехов пізніше повідомив про можливе звільнення Анни Рябоконової. Дівчина повторила долю ще одного любителя Ніцци — начальника департаменту із земельних ресурсів Сергія Колесника.

"Того звільнили, і цю звільнимо. Людина, яка порушується моральні принципи в період війни, не має права працювати в органах місцевого самоврядування. Гартованим залізом випалюватиму цей вірус", — прокоментував ситуацію градоначальник.

Сергій Колесник хвалився фото за кермом автомобіля Porsche 911 із харківськими номерами. Разом із дітьми чиновник показував покупки з бутика Hermes у центрі Ніцци.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків ракетами. У ніч проти 21 вересня "прильоти" були в Холодногірському районі — у багатоповерхівці ракета пошкодила кілька поверхів.

Удень 9 вересня місто потрапило під обстріл із РСЗВ — снаряди поцілили в школу й дитячий будинок творчості.

Військові експерти говорили про проблему постійних обстрілів Харкова й області через наявність у Росії відповідних військових об'єктів. Доки цю загрозу не ліквідують, ракетні обстріли не припиняться.