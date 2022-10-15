Ажиотаж на дороге: водитель засмотрелся на Порошенко и врезался в противотанковый еж (видео)

Порошенко в сопровождении военных шел с цветами около проезжей части и помахал рукой водителю черного авто. Проехав несколько метров, машина врезалась в дорожное препятствие.

Related video

Водитель легкового автомобиля засмотрелся на 5-го президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и попал в небольшое ДТП. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Порошенко в сопровождении военных шел с цветами около проезжей части дороги, заметил водителя небольшого черного авто и помахал ему рукой в знак приветствия.

Управляющий машиной посигналил политику в ответ. Проехав несколько метров автомобиль столкнулся с противотанковым ежом, который стоял на дороге.

Политик и военные заметили факт ДТП, подошли ближе к авто, снова помахали водителю и пошли дальше. Очевидцы не смогли сдержать смех после увиденного.

Стоит подчеркнуть, что 15 октября Петр Порошенко сообщал в Facebook о прибытии к военным на восточном направлении. Нардеп публиковал несколько фотографий по итогам визита.

[ + – ] Порошенко возложил цветы к памятнику Славянске

В частности, Порошенко был в Славянске, там он почтил память погибших украинцев, возложив цветы к памятнику.

Напомним, что в Киеве 13 октября на пешеходном переходе автомобиль сбил украинского журналиста Михаила Ткача. Водитель не стал тормозить перед переходом, а нажал на газ.

В сентябре в Киеве произошла авария с участием авто президента Владимира Зеленского. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров говорил, что машина, в которой ехал Зеленский, столкнулась с легковым автомобилем.

Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что аварию с кортежем Зеленского произошла по вине водителя, который якобы был под стимуляторами.