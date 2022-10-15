Ажіотаж на дорозі: водій задивився на Порошенка та врізався в протитанковий їжак (відео)

Порошенко в супроводі військових ішов із квітами біля проїжджої частини та помахав рукою водієві чорного авто. Проїхавши кілька метрів, машина врізалася в дорожню перешкоду.

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Водій легкового автомобіля задивився на 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та потрапив у невелику ДТП. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Порошенко в супроводі військових ішов із квітами біля проїжджої частини дороги, помітив водія невеликого чорного авто й помахав йому рукою на знак вітання.

Кермувач машини посигналив політику у відповідь. Проїхавши кілька метрів, автомобіль зіткнувся з протитанковим їжаком, який стояв на дорозі.

Політик та військові помітили факт ДТП, підійшли ближче до авто, знову помахали водієві та пішли далі. Очевидці не змогли стримати сміху після побаченого.

Варто наголосити, що 15 жовтня Петро Порошенко повідомляв у Facebook про прибуття до військових на східному напрямку. Нардеп публікував кілька світлин за підсумками візиту.

[ + – ] Порошенко поклав квіти до пам'ятника Слов'янську

Зокрема, Порошенко був у Слов'янську, там він вшанував пам'ять загиблих українців, поклавши квіти до пам'ятника.

Нагадаємо, що в Києві 13 жовтня на пішохідному переході автомобіль збив українського журналіста Михайла Ткача. Водій не гальмував перед переходом, а натиснув на газ.

У вересні в Києві сталася аварія за участю авто президента Володимира Зеленського. Його прессекретар Сергій Никифоров казав, що машина, якою їхав Зеленський, зіткнулася з легковим автомобілем.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що аварія з кортежем Зеленського сталася з вини водія, який нібито був під стимуляторами.