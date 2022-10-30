Полный вывод войск: в МИД Украины ответили на предложение России о переговорах

Москва хочет показать готовность к диалогу с Западом по снижению напряженности. Украину, по словам спикера МИД, устраивает один вариант — прекращение боев и вывод оккупантов за пределы границ по состоянию на 1991 год.

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Российские военные продолжают разрушать украинскую энергоинфраструктуру, поэтому Кремль в действительности не хочет переговоров с Киевом. Такое мнение выразил в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

У Москвы, по мнению спикера, есть только один вариант для переговоров — немедленно прекратить войну и вывести все военные подразделения из Украины за пределы границ по состоянию на 1991 год.

"Кто действительно хочет переговоров, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов", — заметил он.

Заявление глав российского МИД Сергея Лаврова о готовности к переговорам с Западом — это очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время из-за поражений армии РФ на фронте.

"Пока Россия совершает преступления в Украине, ответ должен быть один — на поле боя", — продолжил Николенко.

Спикер МИД Украины поблагодарил международных партнеров за помощь. По его словам, лишь общими усилиями возможно остановить Россию и ее угрозы миру и безопасности.

Лавров предложил Западу поговорить о мире

Отметим, что комментарий Николенко стал реакцией на сегодняшнее заявление Лаврова о готовности к разговору с Западом по снижению напряженности. Российский министр хочет услышать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах.

[ + – ] Лавров говорит о "реалистичных предложениях" Запада по урегулированию войны

"Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет", — пообещал чиновник.

Лавров отметил неизменную готовность России к переговорам. По его словам, за последние полгода было несколько инициатив от США и других западных стран, которые просили о телефонных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лавров рассказал о готовности Путина к переговорам. Министр обвинил Украину в отказе от них якобы из-за "прямого указания западных стран".

Отметим, что тему переговоров РФ и Украины поднимал и Папа Римский Франциск. Понтифик предлагал Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Ватикане.

Французские СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон просил Франциска позвонить Путину и договориться прекратить войну. В Кремле отреагировали на предложение Макрона, заявив о готовности Путина говорить с Франциском.

Российский президент касался вопроса перемирия с Украиной во время сессии дискуссионного клуба "Валдай". Одесса, как сказал глава страны-агрессора, может стать символом решения полномасштабной войны в Украине.