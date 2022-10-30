Повне виведення військ: у МЗС України відповіли на пропозицію Росії про переговори

Москва хоче показати готовність до діалогу із Заходом щодо зниження напруженості. Україну, за словами речника МЗС, влаштовує один варіант — припинення боїв та виведення окупантів за межі кордонів станом на 1991 рік.

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Російські військові продовжують руйнувати українську енергоінфраструктуру, тож Кремль насправді не хоче переговорів із Києвом. Таку думку висловив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Москва, на думку спікера, має лише один варіант для переговорів — негайно припинити війну і вивести всі військові підрозділи з України за межі кордонів станом на 1991 рік.

"Хто дійсно хоче переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує постачання зернових, не висуває ультиматумів", — зауважив він. .

Заява глав російського МЗС Сергія Лаврова про готовність до переговорів із Заходом — це чергова димова завіса, щоб виграти час через поразки армії РФ на фронті.

"Поки Росія вчиняє злочини в Україні, відповідь має бути одна — на полі бою", — продовжив Ніколенко.

Спікер МЗС України подякував міжнародним партнерам за допомогу. За його словами, лише спільними зусиллями можна зупинити Росію та її загрози миру та безпеці.

Лавров запропонував Заходу поговорити про мир

Зазначимо, що коментар Ніколенко став реакцією на сьогоднішню заяву Лаврова про готовність до розмови із Заходом щодо зниження напруженості. Російський міністр хоче почути реалістичні пропозиції, що ґрунтуються на рівноправних підходах.

[ + – ] Лавров говорить про "реалістичні пропозиції" Заходу щодо врегулювання війни

"Якщо до нас звертатимуться з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги до інтересів, спрямованими на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні за нами, як це завжди було в минулому, справа не стане", — пообіцяв чиновник.

Лавров відзначив постійну готовність Росії до переговорів. За його словами, протягом останніх півроку було кілька ініціатив від США та інших західних країн, які просили про телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Лавров розповів про готовність Путіна до переговорів Міністр звинуватив Україну у відмові від них нібито через "пряму вказівку західних країн".

Зазначимо, що тему переговорів РФ та України порушував і Папа Римський Франциск. Понтифік пропонував Путіну та президенту України Володимиру Зеленському зустрітися у Ватикані.

Французькі ЗМІ писали, що президент Франції Емманюель Макрон просив Франциска зателефонувати до Путіна і домовитися припинити війну. У Кремлі відреагували на пропозицію Макрона, заявивши про готовність Путіна говорити з Франциском.

Російський президент торкався питання перемир'я з Україною під час сесії дискусійного клубу "Валдай". Одеса, як сказав глава держави-агресора, може стати символом вирішення повномасштабної війни в Україні.