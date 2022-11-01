В Украине вводят экстренные отключения света в Киеве и еще 7 областях: что известно
Отключение электричества позволит энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.
В Украине 1 ноября вводят новые экстренные отключения электричества для устранения последствий ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Ограничения коснутся северных и центральных регионов Украины. Об этом рассказали в энергетической компании "Укрэнерго".
Сообщается, что отключения света будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В ведомстве объяснили, что ограничения нужны для того, чтобы снизить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских войск.
"Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", — сказали в "Укрэнерго".
Напомним, 31 октября сообщалось, что электричество будут отключать по всей стране из-за атак России. В "Укрэнерго" заявили, что промышленным и бытовым потребителям надо готовиться к масштабным отключениям электроэнергии.
Сразу же после утренних ракетных ударов России экстренные отключения света ввели в 7 областях Украины, потому что ВС РФ обстреляли электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.
Тем временем в Киеве появились новые графики отключения света. Согласно предварительному расписанию, электроэнергию будут выключать на 8-12 часов.