В Украине вводят экстренные отключения света в Киеве и еще 7 областях: что известно

Отключение электричества позволит энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

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В Украине 1 ноября вводят новые экстренные отключения электричества для устранения последствий ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Ограничения коснутся северных и центральных регионов Украины. Об этом рассказали в энергетической компании "Укрэнерго".

Сообщается, что отключения света будут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В ведомстве объяснили, что ограничения нужны для того, чтобы снизить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских войск.

"Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", — сказали в "Укрэнерго".

Напомним, 31 октября сообщалось, что электричество будут отключать по всей стране из-за атак России. В "Укрэнерго" заявили, что промышленным и бытовым потребителям надо готовиться к масштабным отключениям электроэнергии.

Сразу же после утренних ракетных ударов России экстренные отключения света ввели в 7 областях Украины, потому что ВС РФ обстреляли электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

Тем временем в Киеве появились новые графики отключения света. Согласно предварительному расписанию, электроэнергию будут выключать на 8-12 часов.