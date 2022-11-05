"Укрэнерго" вводит аварийные отключения электроэнергии в Киеве и 7 областях

Отмену почасовых графиков и введение более жестких ограничений в компании объяснили тем, что украинцы в субботу утром потребляли больше энергии, чем в рабочие дни.

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Из-за возросшего потребления населением электроэнергии в выходной день НЭК "Укрэнерго" приняла решение перейти от веерных отключений до аварийных, поскольку графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Об этом сообщается на странице "Укрэнерго" в соцсети.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий", – говорится в публикации.

В компании просят украинцев экономить электроэнергию, особенно утром и вечером, когда наблюдается пик потребления.

"Энергетикам жизненно необходима ваша помощь на энергетическом фронте!", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ наносит удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины, чтобы снизить ее военный потенциал.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, ущерб энергетической сети и водоканала только Киева от российских ракетных ударов составляет от сотен миллиардов до триллионов долларов.

В свою очередь страны ЕС делают все, чтобы не допустить энергетического кризиса в Украине.Так, Швейцария выделит нашей стране почти 100 млн долларов на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.