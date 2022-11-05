"Укренерго" вводить аварійні відключення електроенергії у Києві та 7 областях

Скасування погодинних графіків та запровадження жорсткіших обмежень у компанії пояснили тим, що українці в суботу вранці споживали більше енергії, ніж у робочі дні.

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Через зростання споживання населенням електроенергії у вихідний день НЕК "Укренерго" прийняла рішення перейти від віялових відключень до аварійних, оскільки графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Про це повідомляється на сторінці "Укренерго" у соцмережі.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" змушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій", – йдеться в публікації.

У компанії просять українців економити електроенергію, особливо вранці та ввечері, коли спостерігається пік споживання.

"Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті!" – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ завдає ударів по найважливішій цивільній інфраструктурі України, щоб знизити її військовий потенціал.

За словами мера української столиці Віталія Кличка, збитки енергетичної мережі та водоканалу лише Києва від російських ракетних ударів становлять від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

Так, Швейцарія виділить нашій країні майже 100 млн доларів на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.