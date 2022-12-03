"Важное дело": журналисты AP рассказали, как инженеры возвращают украинцам мобильную связь

По словам одного из инженеров, им все время приходится следить за тем, чтобы работали вышки связи. Для этого у них есть специально мобильное приложение.

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Инженеры работают круглосуточно, чтобы сохранить линии мобильной связи в Украине во время войны с Россией. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, мобилизована "целая армия" инженеров из различных телефонных компаний, чтобы ликвидировать последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как рассказал Юрий Дугнист, сотрудник одной из телефонных компаний Украины, все его коллеги очень устали. Однако у них сильная мотивация, поскольку все понимают, что делают важное дело.

Дугнист и его коллеги рассказали журналистам о своем новом распорядке дня, который включает в себя использование приложения на своих телефонах для контроля за тем, какие из десятков телефонных вышек в районе Киева получают электричество.

По словам инженеров, многие вышки сейчас работают от дизельных генераторов. Они были установлены у подножия вышек еще до начала полномасштабного вторжения.

Дугнист также рассказал, что был одним из тех, кто спешил восстанавливать связь в Киевской области, когда российские оккупанты покинули Ирпень весной.

Ранее Financial Times сообщали, что цены на Starlink в Украине почти удвоились из-за проблем с мобильными сетями. Журналисты отметили, что во время переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания попросила Вашингтон платить 4500 долларов в месяц за каждый терминал для Украины.

Также Фокус писал, что Кличко опубликовал список магазинов и ТРЦ, которые будут работать без света. Торговые точки, по словам мэра, продолжат работать на автономных источниках питания.

Еще напомним, что вице-премьер-министр рассказала, что в Украину за неделю ввезли 145 тысяч генераторов. По словам Юлии Свириденко, в будущем в список льготных товаров могут попасть терминалы спутникового интернета. В правительстве обещают оперативно изучить этот вопрос.